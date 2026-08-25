Человеческое тело не перестает меняться: что растет, а что уменьшается после 40

Примерно к началу третьего десятилетия жизни большинство систем человеческого организма уже сформированы, поэтому может показаться, что в дальнейшем тело должно оставаться примерно таким же. На самом деле старение запускает медленную перестройку практически всего организма.

При этом процесс не сводится лишь к появлению морщин. Одни структуры действительно становятся меньше, другие меняют форму или увеличиваются, а некоторые лишь создают впечатление дальнейшего роста. И часть популярных утверждений на этот счет оказывается не совсем точной.

Уши действительно становятся длиннее

Одно из самых известных наблюдений касается ушей. В 1995 году британский врач Джеймс Хиткот измерил ушные раковины взрослых мужчин и обнаружил четкую связь между их длиной и возрастом. Расчетная разница составляла около 0,22 мм в год после 30 лет.

Если механически перенести эту цифру на полвека, разница составит примерно один сантиметр.

Впрочем, это было поперечное исследование: врач сравнивал людей разного возраста, а не наблюдал за одними и теми же людьми на протяжении десятилетий. Поэтому утверждать, что каждое человеческое ухо гарантированно растёт на 0,22 мм каждый год, было бы преувеличением.

Речь также идет не об обычном росте, как в детстве. С возрастом меняются хрящи, кожа и соединительная ткань, а сила тяжести постепенно изменяет форму ушной раковины.

Похожая ситуация наблюдается с носом. Он может казаться длиннее и массивнее из-за возрастных изменений мягких тканей и хрящевого каркаса, а также постепенного опускания его кончика. То есть фраза «нос и уши растут всю жизнь» слишком упрощает процесс.

Стопы становятся шире и площе

Еще одно изменение может напрямую повлиять на размер обуви.

С возрастом стопы, как правило, становятся шире, а их свод — ниже. Исследования людей старшего возраста действительно показывают, что у них передняя часть стопы шире, а продольный свод более плоский по сравнению с молодыми людьми.

Причин несколько. На протяжении жизни связки, сухожилия и суставы выдерживают огромное количество циклов нагрузки. Постепенно меняются их механические свойства, а распределение нагрузки на стопу становится иным.

Одновременно изменяется амортизирующая жировая подушка на подошве: у пожилых людей она становится более жесткой и хуже восстанавливает форму после сжатия.

Поэтому человеку действительно может понадобиться обувь более широкой или даже большего размера. Однако утверждение о том, что стопа каждого человека обязательно увеличится на полразмера, не подтверждается научными данными как универсальное правило.

Сердце меняется, но не просто «становится больше»

С возрастом меняется и сердечно-сосудистая система.

Крупные артерии постепенно становятся более жесткими из-за изменений в эластичных волокнах, накопления коллагена и кальция. Сердцу приходится работать, преодолевая все большее сопротивление.

В ответ на это стенка левого желудочка может умеренно утолщаться. Национальный институт старения США описывает это как возрастное концентрическое утолщение миокарда. При этом при здоровом старении размер полости левого желудочка не обязательно уменьшается, как иногда утверждается в популярных публикациях.

Еще одно важное изменение заключается в том, что сердечной мышце становится сложнее расслабляться между сокращениями. Скорость раннего диастолического наполнения может снижаться на 30–50 % с переходом от молодого к пожилому возрасту.

Человек постепенно становится ниже

Одно из самых заметных изменений происходит по мере роста.

С годами межпозвоночные диски теряют воду и становятся тоньше. Меняется осанка, ослабевают мышцы туловища, а при наличии остеопороза возможны компрессионные переломы позвонков.

MedlinePlus отмечает, что после 40 лет люди в среднем могут терять около сантиметра роста за каждое десятилетие, причем после 70 лет этот процесс ускоряется. Общая потеря роста за всю жизнь у некоторых людей может составить несколько сантиметров.

В то же время значительное или быстрое уменьшение роста не следует автоматически связывать со старением. Оно может быть признаком остеопороза и компрессионных переломов позвонков.

Мозг тоже постепенно теряет объем

Мозг не остаётся анатомически неизменным до старости.

Часто можно встретить цифру примерно в 5 % потери объема за десятилетие после 40 лет. Такая оценка действительно приводится в научных обзорах, однако реальная картина сложнее.

Обзор 56 долгосрочных МРТ-исследований показал, что после примерно 35 лет средняя потеря общего объёма мозга составляет около 0,2 % в год, а к 60 годам этот показатель постепенно приближается к 0,5 % в год.

При этом различные участки стареют по-разному. Префронтальная кора, связанная с планированием, контролем поведения и принятием сложных решений, относится к областям с более заметными возрастными изменениями, тогда как затылочная кора может сохраняться значительно лучше.

И уменьшение объёма мозга само по себе не означает деменцию. Нормальное старение и нейродегенеративные заболевания — это разные процессы.

Зрачки сужаются

С возрастом меняется даже количество света, пропускаемого глазом.

Так называемый возрастной миоз означает, что зрачок у людей пожилого возраста меньше и слабее расширяется при недостаточном освещении.

В одном из исследований диаметр зрачка в условиях слабого освещения уменьшался примерно на 0,043 мм в год, то есть примерно на 0,4 мм за десятилетие.

Другое исследование показало, что средний диаметр зрачка, адаптированного к темноте, составлял примерно 7,3 мм у людей в возрасте 20–29 лет и около 5,2 мм в группе 70–79 лет.

Именно поэтому с возрастом для чтения и работы часто требуется больше света, а адаптация к темноте происходит медленнее.

Десны отступают чаще, но это не неизбежное следствие старения

Зубы пожилых людей иногда кажутся более длинными. Причина заключается не в том, что они продолжают расти, а в рецессии десен и обнажении части корня.

Её распространенность действительно возрастает с возрастом. Однако современные стоматологические исследования подчеркивают важный нюанс: рецессию не следует считать неизбежным прямым следствием старения.

Она связана с накопленным на протяжении десятилетий воздействием многих факторов — пародонтитом, зубным налетом, анатомией десен, курением, положением зубов и даже травматичной чисткой.

Поэтому соблюдение гигиены и регулярные осмотры у стоматолога действительно могут повлиять на то, насколько выраженным будет этот процесс.

Более всего мы теряем мышечную массу

Пожалуй, одно из самых важных возрастных изменений касается мышечной системы.

При низкой физической активности после примерно 30 лет мышечная масса может уменьшаться на 3–8 % за десятилетие, а после 60 лет темпы потери ускоряются.

Уменьшается не только количество мышечной ткани, но и сила. На это влияют атрофия мышечных волокон, изменения в работе двигательных нейронов, гормональные факторы и отсутствие физической активности.

Именно это изменение особенно важно, поскольку потеря силы напрямую связана с равновесием, способностью самостоятельно передвигаться и риском падений.

Старение не означает, что ничего нельзя изменить

Самое интересное заключается в том, что скорость многих из этих процессов не зафиксирована жестко.

Мы не можем полностью остановить возрастные изменения хрящей, зрачков или межпозвоночных дисков. Но физическая активность и силовые тренировки помогают сохранить мышечную массу и функциональность, а профилактика остеопороза снижает риск потери роста из-за переломов позвонков.

Поэтому старение организма правильнее представлять не как простой «износ». Это постоянная перестройка: одни ткани становятся тоньше, другие — жестче, часть структур меняет форму, а способность организма приспосабливаться постепенно снижается.

И хотя календарный возраст изменить невозможно, то, в каком состоянии организм встретит следующие десятилетия, в значительной степени зависит от того, как о нем заботиться уже сегодня.