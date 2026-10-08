Куда исчез voices38, самый известный взломщик Denuvo? Более месяца тишины после иска из-за 26 игр

Сначала он взломал несколько игр за день, а потом просто исчез. Анонимный хакер voices38, который менее чем за год обошёл защиту Denuvo в десятках игр, уже больше месяца не публикует новых релизов.

Пауза началась сразу после того, как сама Denuvo подала на него в суд и решила выяснить его личность через Discord, Reddit и Steam. Сам voices38 сразу успокаивал публику, мол, ничего не изменится, но новых взломов от него больше нет.

Кто такой voices38

Об этом человеке известно мало. Она действует под псевдонимом и не раскрывает свою личность. Она объявила себя взломщицей Denuvo в январе 2026 года, когда появились взломанные версии Sonic Frontiers и Resident Evil Requiem, а затем на некоторое время замолчала. Весной voices38 вернулся с громкими обещаниями. В начале марта он сообщил, что инструменты для версии Denuvo 2024 года готовы, очередной релиз проходит тестирование, а следующим шагом станет работа с защитой версии 2025 года.

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Отдельно он подчеркивал, что использует методы «старой школы», требующие определенных навыков, и не прибегает к обходным приёмам. Этим он противопоставлял себя тем, кто использует гипервизоры, то есть запускает игру в особой среде, которая скрывает проверку лицензии от системы защиты. Такой подход применяла группа DenuvOwO. Среди взломанных с помощью voices38 игр были Mortal Kombat 1, Metal Gear Solid 5, Star Wars Outlaws, Prince of Persia The Lost Crown и Persona 3 Reload.

Иск, касающийся вопроса анонимности

14 сентября, через неделю после последнего релиза хакера, компания Denuvo обратилась в федеральный суд Северного округа Калифорнии. Интересный нюанс заключается в том, что это не обычный иск о пиратстве. Denuvo не владеет авторскими правами на игры, которые защищает, поэтому она ссылается на положения американского закона DMCA о запрете обхода технических средств защиты. В иске voices38 обвиняют в обходе защиты Anti-Tamper в 26 играх, в частности в Doom The Dark Ages, Mafia The Old Country, Black Myth Wukong, Stellar Blade, Hogwarts Legacy, Resident Evil Requiem и 007 First Light. Компания требует возмещения убытков и запрета на обход её защиты как в уже выпущенных, так и в ещё не выпущенных проектах.

Проблема в том, что Denuvo не знает, кто именно скрывается под псевдонимом. В материалах дела в качестве ответчика указано «неизвестное лицо или организация». Вместо этого компания указала один идентификатор Discord, аккаунт на Reddit и семь профилей Steam, которые, по её мнению, принадлежат взломщику. Теперь она просит суд разрешить направить запросы в Discord, Reddit и Valve, чтобы получить сведения об этих аккаунтах. От Valve компания хочет получить, в частности, платежные данные и IP-адреса. По последним сообщениям, Valve и Reddit отказались передавать данные без судебного ордера, Discord пока не ответила, а суд своё решение ещё не вынес.

Тишина, которую никто не объясняет

После появления новости об иске voices38 написал на Reddit, что всё в порядке и работа будет продолжаться в обычном режиме. Он действительно выпустил новые кряки для Persona 3 Reload и Star Wars Outlaws. Но последний взломанный релиз появился в сентябре, а к 4 октября модераторы форумов уже удаляли повторяющиеся вопросы о том, куда делся voices38.

Издания отмечают, что отсутствие релизов само по себе не доказывает связи с иском, и подтверждений того, что voices38 ушел навсегда, нет. Причины могут быть разными — от личных до сложной технической работы над новыми версиями защиты, — но ни одна из них пока не подтверждена.

Уход со сцены, который не только его

Иск нанёс удар по всей среде. Группа DenuvOwO, которая обходила защиту в более чем 60 играх с помощью гипервизора, объявила о прекращении деятельности в сентябре 2026 года. Прямой связи с voices38 у неё не было, но часть сообщества считает, что иск мог повлиять на её решение. По данным изданий, популярный форум удалил ссылки на игры, взломанные DenuvOwO, и заблокировал часть участников, предположительно для снижения юридических рисков.

Еще раньше, 1 декабря 2025 года, с пиратством распрощалась EMPRESS, которую долгое время считали самой известной взломщицей Denuvo. Она опубликовала прощальный документ «End of an Era», состоящий из десяти частей, и назвала причины. Это истощение, потеря мотивации, неблагодарность сообщества и то, что взломы теряют силу уже через несколько недель после обновлений защиты. Она также призвала покупать игры легально. Её последний публичный взлом вышел в августе 2023 года.

Однако взлом систем защиты не прекратится. Метод DenuvOwO основывался на широко распространенных открытых инструментах, поэтому его могут повторить другие. По данным изданий, группа ARTIFACT продолжает разрабатывать методы обхода на основе гипервизора, а другая группа, RUNE, продемонстрировала пробный взлом Assassin’s Creed Mirage.

Что это означает для игроков

В ближайшее время почти ничего не изменится. Другие группы по-прежнему пытаются взломать новые игры с Denuvo, а уже выпущенные взломы никуда не исчезают. Но история показывает, что Denuvo настроена преследовать взломщиков, а не просто ждать новых версий защиты.

Для украинских пользователей из этого следует и практический вывод. Discord, Reddit и Valve — американские компании, а значит, данные их пользователей из любой страны могут стать предметом запроса американского суда, и анонимность в сети не всегда надежна. К тому же в Украине за нарушение авторских прав также предусмотрена ответственность.