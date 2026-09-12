Процессор iPhone 18 Pro оказался слишком мощным для самого смартфона: Apple уперлась в ограничения iOS

Apple давно критикуют за то, что часть новых функций iPhone появляется позже, чем у конкурентов. Однако к собственным процессорам компании этот аргумент применить сложно. С каждым поколением чипы серии A всё сильнее отрываются от классического представления о мобильном процессоре.

A20 Pro, установленный в iPhone 18 Pro, стал, пожалуй, лучшим примером этого перехода. Граница между процессором смартфона и ноутбука здесь уже начинает казаться условной.

Первый большой шаг — 2-нм технологический процесс

A20 Pro вместе с M6 стал одним из первых процессоров массового потребления, изготовленных по новому технологическому процессу TSMC N2.

Переход на новую технологию позволил Apple одновременно повысить производительность и сохранить высокую энергоэффективность. Два основных ядра A20 Pro работают на частоте до 4,93 ГГц — примерно на 670 МГц выше, чем у предыдущего поколения. При этом Apple заявляет об увеличении автономности новых iPhone.

Фактически процессор смартфона уже работает на частотах, которые ещё недавно ассоциировались прежде всего с полноценными компьютерами.

В iPhone появились «суперядра»

Еще более интересные изменения произошли внутри самого процессора.

A20 Pro — первый смартфонный процессор Apple с ядрами типа «S».

Apple постепенно сближает архитектуру A20 Pro с чипами серии M, которые используются в iPad и Mac. В новом процессоре появились так называемые S-ядра, или «суперядра».

Компания начала использовать такую классификацию ещё в поколении M5, где разделила ядра уже не на два, а на три класса: энергоэффективные, производительные и ещё более мощные S-ядра.

A20 Pro стал первым процессором для iPhone, в котором были использованы такие ядра. Это не обязательно точные копии ядер из M6, однако сама архитектурная логика показывает, насколько близко чипы Apple для смартфонов подошли к компьютерным.

Первые неофициальные тесты A20 Pro показывают, что перед нами — настоящий мощный зверь.

Первые неофициальные результаты Geekbench 6 также указывают на значительный скачок: однопоточная производительность iPhone 18 Pro примерно на 20 % превышает показатели предшественника. Частично этот прирост объясняется значительно более высокой тактовой частотой, поэтому окончательные выводы следует делать после проведения независимых тестов.

Apple впервые перенесла оперативную память

Еще одно значительное изменение осталось практически незаметным для обычного покупателя.

Еще начиная с первого iPhone, память располагалась непосредственно над процессором. В A20 Pro компания Apple впервые изменила эту конструкцию: теперь оперативная память находится рядом с кристаллом процессора в пределах общего корпуса.

В A20 Pro компания Apple стала размещать оперативную память рядом с процессором, а не над ним, чтобы улучшить охлаждение.

У такого решения есть как минимум два преимущества.

Во-первых, процессор стало проще охлаждать. Над вычислительными ядрами больше нет блока памяти и дополнительных слоев материалов, которые мешали отводу тепла.

Во-вторых, новая компоновка могла потребоваться для существенного увеличения пропускной способности памяти.

По неофициальным расчетам, Apple могла расширить шину памяти с 64 до 96 бит. При скорости LPDDR5X-9600 это увеличивает теоретическую пропускную способность с 76,8 до 115,2 ГБ/с — сразу на 50%.

Для сравнения:

Процессор Память Шина Пропускная способность A18 Pro 8 ГБ LPDDR5X-7500 64 бит 60 ГБ/с A19 Pro 12 ГБ LPDDR5X-9600 64 бит до 76,8 ГБ/с A20 Pro 12 ГБ LPDDR5X-9600 96 бит до 115,2 ГБ/с M6 до 32 ГБ 128 бит до 170,7 ГБ/с

Эти характеристики показывают, насколько быстро A-серия приближается к чипам, которые Apple использует в полноценных компьютерах.

Главной проблемой становится сам iPhone

И именно здесь возникает парадокс.

A20 Pro уже обладает производительностью, которую сложно применить в обычном смартфоне. Тяжелые игры и локальные ИИ-функции способны создать нагрузку на процессор, но для большинства повседневных задач его запас мощности огромен.

Логичным следующим шагом могло бы стать превращение iPhone в нечто большее после подключения внешнего дисплея — по аналогии с Samsung DeX. Другим вариантом является дальнейшее сближение iOS и iPadOS, чтобы у смартфона появилось больше сценариев использования столь производительного процессора. Именно к такому выводу подводит и исходный материал.

Фактически Apple оказалась в необычной ситуации: аппаратная часть iPhone уже приближается к уровню ноутбуков, но программные возможности смартфона по-прежнему значительно более ограничены.

A20 Pro интересен не только своей скоростью. Он показывает, что Apple всё ближе подходит к моменту, когда придётся решать, что делать со всей этой производительностью. В противном случае главным ограничением самого мощного мобильного процессора компании останется не конкурентный чип Qualcomm или MediaTek, а сам iPhone.