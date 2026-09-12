Процесор iPhone 18 Pro став надто потужним для самого смартфона: Apple вперлася у межі iOS

Apple давно критикують за те, що частина нових функцій iPhone з’являється пізніше, ніж у конкурентів. Однак до власних процесорів компанії цей аргумент застосувати складно. З кожним поколінням чипи серії A дедалі сильніше відриваються від класичного уявлення про мобільний процесор.

A20 Pro, встановлений в iPhone 18 Pro, став, мабуть, найкращим прикладом цього переходу. Межа між процесором смартфона та ноутбука тут уже починає виглядати умовною.

Перший великий крок — 2-нм техпроцес

A20 Pro разом із M6 став одним із перших масових споживчих процесорів, виготовлених за новим техпроцесом TSMC N2.

Перехід на нову технологію дозволив Apple одночасно підняти продуктивність і зберегти високу енергоефективність. Два головні ядра A20 Pro працюють на частоті до 4,93 ГГц — приблизно на 670 МГц вище, ніж у попереднього покоління. При цьому Apple заявляє про збільшення автономності нових iPhone.

Фактично смартфонний процесор уже працює на частотах, які ще недавно асоціювалися насамперед із повноцінними комп’ютерами.

В iPhone з’явилися «суперядра»

Ще цікавіші зміни відбулися всередині самого процесора.

A20 Pro — перший смартфонний процесор Apple з ядрами типу «S».

Apple поступово зближує архітектуру A20 Pro з чипами серії M, які використовуються в iPad і Mac. У новому процесорі з’явилися так звані S-ядра, або «суперядра».

Компанія почала використовувати таке позначення ще в поколінні M5, де розділила ядра вже не на два, а на три класи: енергоефективні, продуктивні та ще потужніші S-ядра.

A20 Pro став першим процесором для iPhone, який отримав такі ядра. Це не обов’язково точні копії ядер із M6, однак сама архітектурна логіка показує, наскільки близько смартфонні чипи Apple підійшли до комп’ютерних.

Перші неофіційні тести A20 Pro показують, що ми маємо справу з потужним звіром.

Перші неофіційні результати Geekbench 6 також вказують на серйозний стрибок: однопотокова продуктивність iPhone 18 Pro приблизно на 20% перевищує попередника. Частина приросту пояснюється значно вищою тактовою частотою, тому остаточні висновки варто робити після незалежних тестів.

Apple вперше перенесла оперативну пам’ять

Ще одна велика зміна залишилася практично непомітною для звичайного покупця.

Починаючи ще з першого iPhone, пам’ять розміщувалася безпосередньо над процесором. У A20 Pro Apple вперше змінила цю конструкцію: тепер RAM знаходиться поруч із кристалом процесора в межах спільного корпусу.

У A20 Pro Apple почала розміщувати оперативну пам’ять поруч із процесором, а не над ним, щоб покращити охолодження.

У такого рішення є щонайменше дві переваги.

По-перше, процесор стало простіше охолоджувати. Над обчислювальними ядрами більше немає пакета пам’яті та додаткових шарів матеріалів, які заважали відводити тепло.

По-друге, нове компонування могло знадобитися для суттєвого збільшення пропускної здатності пам’яті.

За неофіційними розрахунками, Apple могла розширити шину пам’яті з 64 до 96 біт. За швидкості LPDDR5X-9600 це збільшує теоретичну пропускну здатність із 76,8 до 115,2 ГБ/с — одразу на 50%.

Для порівняння:

Процесор Пам’ять Шина Пропускна здатність A18 Pro 8 ГБ LPDDR5X-7500 64 біт 60 ГБ/с A19 Pro 12 ГБ LPDDR5X-9600 64 біт до 76,8 ГБ/с A20 Pro 12 ГБ LPDDR5X-9600 96 біт до 115,2 ГБ/с M6 до 32 ГБ 128 біт до 170,7 ГБ/с

Ці характеристики показують, наскільки швидко A-серія наближається до чипів, які Apple використовує у повноцінних комп’ютерах.

Головною проблемою стає сам iPhone

І саме тут виникає парадокс.

A20 Pro вже має продуктивність, якій складно знайти застосування у звичайному смартфоні. Важкі ігри та локальні ШІ-функції здатні навантажити процесор, але для більшості повсякденних завдань його запас потужності величезний.

Логічним наступним кроком могло б стати перетворення iPhone на щось більше після підключення зовнішнього дисплея — за аналогією з Samsung DeX. Іншим варіантом є подальше зближення iOS та iPadOS, щоб смартфон отримав більше сценаріїв для використання настільки продуктивного процесора. Саме до такого висновку підводить і вихідний матеріал.

Фактично Apple опинилася в незвичній ситуації: апаратна частина iPhone вже наближається до рівня ноутбуків, але програмні можливості смартфона залишаються значно обмеженішими.

A20 Pro тому цікавий не лише швидкістю. Він показує, що Apple дедалі ближче підходить до моменту, коли доведеться вирішувати, що робити з усією цією продуктивністю. Інакше головним обмеженням найпотужнішого мобільного процесора компанії залишатиметься не конкурентний чип Qualcomm чи MediaTek, а сам iPhone.