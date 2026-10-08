Куди зник voices38, найвідоміший зламувач Denuvo. Понад місяць тиші після позову через 26 ігор

Спершу він завалив кілька ігор за день, а потім просто зник. Анонімний зламувач voices38, який менш ніж за рік обійшов захист Denuvo у десятках ігор, понад місяць не публікує нових релізів.

Пауза почалася одразу після того, як сама Denuvo подала на нього до суду і вирішила з’ясувати його особу через Discord, Reddit і Steam. Сам voices38 одразу заспокоював публіку, мовляв, нічого не зміниться, але нових зломів від нього більше немає.

Хто такий voices38

Про цю людину відомо мало. Вона діє під псевдонімом і особу не розкриває. Зламувачем Denuvo вона оголосила себе в січні 2026 року, коли вийшли злами Sonic Frontiers і Resident Evil Requiem, а потім ненадовго замовкла. Навесні voices38 повернувся з гучними обіцянками. На початку березня він повідомив, що інструменти для версії Denuvo 2024 року готові, черговий реліз проходить тестування, а наступним кроком стане робота із захистом версії 2025 року.

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Окремо він наголошував, що робить злами «старої школи», які потребують кваліфікації, і не вдається до обхідних прийомів. Цим він протиставляв себе тим, хто використовує гіпервізори, тобто запускає гру в особливому середовищі, яке ховає від захисту перевірку ліцензії. Такий підхід застосовувала група DenuvOwO. Серед зламаних voices38 ігор були Mortal Kombat 1, Metal Gear Solid 5, Star Wars Outlaws, Prince of Persia The Lost Crown і Persona 3 Reload.

Позов, який вирішує питання анонімності

14 вересня, через тиждень після останнього релізу хакера, Denuvo звернулася до федерального суду Північного округу Каліфорнії. Цікавий нюанс у тому, що це не звичайний позов про піратство. Denuvo не володіє авторськими правами на ігри, які захищає, тож вона посилається на положення американського закону DMCA про заборону обходу технічних засобів захисту. У позові voices38 звинувачують в обході захисту Anti-Tamper у 26 іграх, зокрема в Doom The Dark Ages, Mafia The Old Country, Black Myth Wukong, Stellar Blade, Hogwarts Legacy, Resident Evil Requiem та 007 First Light. Компанія вимагає відшкодування збитків і заборони обходити її захист як у вже випущених, так і в ще не виданих проєктах.

Проблема в тому, що Denuvo не знає, хто саме стоїть за псевдонімом. У матеріалах справи відповідачем названо «невідому особу чи організацію». Натомість компанія вказала один ідентифікатор Discord, акаунт на Reddit і сім профілів Steam, які, на її думку, належать зламувачу. Тепер вона просить суд дозволити запити до Discord, Reddit і Valve, щоб отримати відомості про ці акаунти. Із Valve компанія хоче дістати, зокрема, платіжні дані й IP-адреси. За останніми повідомленнями, Valve і Reddit відмовилися передавати дані без судового наказу, Discord поки не відповіла, а суд своє рішення ще не ухвалив.

Тиша, якої ніхто не пояснює

Після новини про позов voices38 написав на Reddit, що все гаразд і робота триватиме в звичному режимі. Він справді випустив нові кряки для Persona 3 Reload і Star Wars Outlaws. Але останній зламаний реліз з’явився у вересні, а до 4 жовтня модератори форумів уже видаляли повторювані запитання про те, куди подівся voices38.

Видання зазначають, що відсутність релізів сама по собі не доводить зв’язку з позовом, і підтверджень, що voices38 пішов остаточно, немає. Причини можуть бути різними, від особистих до складної технічної роботи над новими версіями захисту, але жодну з них поки не підтверджено.

Вихід зі сцени, який не лише його

Позов вдарив по всьому середовищу. Група DenuvOwO, яка обходила захист у понад 60 іграх через гіпервізор, оголосила про припинення роботи у вересні 2026 року. Прямого зв’язку з voices38 вона не мала, але частина спільноти вважає, що позов міг вплинути на її рішення. За даними видань, популярний форум видалив посилання на ігри, зламані DenuvOwO, і заблокував частину учасників, імовірно щоб знизити юридичні ризики.

Ще раніше, 1 грудня 2025 року, з піратством попрощалася EMPRESS, яку довго вважали найвідомішою зламувачкою Denuvo. Вона опублікувала прощальний документ End of an Era із десяти частин і назвала причини. Це виснаження, втрата мотивації, невдячність спільноти та те, що злами втрачають силу вже за кілька тижнів після оновлень захисту. Вона також закликала купувати ігри легально. Останній її публічний злам вийшов у серпні 2023 року.

Проте злам захисту не припиниться. Спосіб DenuvOwO спирався на поширені відкриті інструменти, тож його можуть повторити інші. За даними видань, група ARTIFACT далі розвиває методи обходу на основі гіпервізора, а інша група, RUNE, показала пробний злам Assassin’s Creed Mirage.

Що це означає для гравців

Найближчим часом майже нічого не зміниться. Нові ігри з Denuvo, як і раніше, намагаються зламувати інші групи, а вже вийшлі злами нікуди не зникають. Але історія показує, що Denuvo налаштована переслідувати зламувачів, а не лише чекати на нові версії захисту.

Для українських користувачів із цього випливає й практичний висновок. Discord, Reddit і Valve американські компанії, а отже, дані їхніх користувачів із будь-якої країни можуть потрапити під запит американського суду, і анонімність у мережі міцна не завжди. До того ж в Україні за порушення авторських прав також передбачена відповідальність.