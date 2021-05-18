Експерти розповіли, чому починає працювати повільно Android і як з цим боротися

Будь-який смартфон з часом починає гальмувати, і чим далі, тим ситуація стає гірше. Але бігти за новим гаджетом не варто, адже є способи покращити роботу пристрою.





Причин для зниження швидкості роботи смартфона може бути безліч, і не всі з них можна усунути своїми силами, але все-таки можна дещо застосувати, щоб зробити використання пристрою хоча б трохи менш дратівливим.

Брак пам’яті

Однією з найбільш частих причин уповільнення роботи смартфона може бути нестача пам’яті – занадто багато встановлених додатків не просто займають вбудовану пам’ять, але і можуть активно задіяти оперативну. Навіть якщо ви не користуєтеся софтом, він все одно споживає системні ресурси. Тому видаліть програми та ігри, що не використовуються, в списку запущених у фоновому режимі програм зупиніть ті, що не потрібні вам зараз, змініть «живі» шпалери на статичну картинку і вимкніть непотрібні вам віджети – все це допоможе підвищити швидкодію пристрою.

Оновлення операційної системи

Якщо у вас вже досить старий гаджет, то оновлення операційної системи можуть істотно позначитися на продуктивності в гіршу сторону. Тому якщо ви не готові миритися з «гальмами», встановлюйте тільки оновлення, що стосуються безпеки, якщо є така можливість, або взагалі не ставте оновлення. Але тут можна зіткнутися з тим, що через якийсь час у вас можуть перестати працювати якісь програми.

Оновлення додатків

Цей пункт безпосередньо пов’язаний з попереднім, оскільки оновлення операційної системи змушують розробників софта випускати нові версії своїх додатків. Природно, що оптимізовані вони під нову ОС і нові більш сучасні пристрої, тому на застарілому гаджеті вони стануть працювати помітно повільніше. Все це призведе до підгальмовування всього смартфона. Якщо ви не оновлюєте додатки, в якийсь момент вони або відмовляться працювати зовсім, або будуть працювати некоректно. Вихід є – можна вибирати «полегшені» версії, які є у багатьох популярних програм.

Віруси на телефоні

Не можна виключати і такого варіанту, коли ваш смартфон починає «гальмувати». Варто перевірити пристрій антивірусами і не виключено, що знайдуться шкідливі додатки, які не тільки загрожують безпеці ваших даних, але і витрачають ресурси гаджета в своїх цілях, сповільнюючи роботу того софта, який потрібен користувачу. Можливо, позбавлення від вірусів допоможе прискорити ваш пристрій.

Скидання до заводських налаштувань

Якщо ви все спробували, але особливого ефекту це не принесло, залишається крайній метод – скидання до заводських налаштувань. Перед цим зробіть резервну копію своїх даних, щоб не втратити все важливе для вас, а потім за допомогою меню поверніть смартфон до стану «з коробки». На якийсь час це повинно повернути пристрою швидкодію, особливо якщо ви об’єднаєте hard reset з перерахованими вище порадами.

Важливо розуміти, що якими б способами ви не користувалися, ніхто не відміняв моральне і технічне старіння смартфонів, тому іноді єдиним способом отримати швидкий і нормально працюючий гаджет буде придбання нового пристрою, що відповідає сучасним вимогам і здатен без проблем працювати на останніх версіях операційної системи і з оновленими додатками.