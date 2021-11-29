Навіщо потрібний килимок для миші, якщо без нього все нормально

Килимок для миші увійшов у наше життя з однієї причини — раніше миші були механічні. Усередині корпусу була прогумована сталева кулька — від її руху поверхнею переміщався курсор.





Специфіка механічної миші така, що без гумового килимка кулька прослизатиме по поверхні столу. Напевно, серед наших читачів є ті, хто сильно мучився з таким маніпулятором, коли не було килимка або він втрачав свої властивості.

Сучасна миша може бути як класичною оптичною, в якій використовується світлодіод та фотодатчик, так і лазерною – у ролі випромінювача лазерний промінь. Лазерна миша має дуже високу точність на відміну від оптичної і на цьому, мабуть, вся різниця.

Перевага сучасних мишок у тому, що для роботи підійде будь-яка рівна поверхня. Проте є низка нюансів.

Будь-яка миша дряпатиме стіл або залишатиме пластмасові сліди на поверхні. Згодом місце столу, яким «їздила» миша, виглядатиме некрасиво. Звичайно, тут все залежить від поверхні столу, але все ж таки;

Грамотно створений килимок покращить точність миші. Це може бути необхідним для геймерів, дизайнерів, архітекторів і для всіх областей, де потрібна висока точність переміщення курсору. Як правило, максимальна точність буде на однотонному килимку;

Будь-яка оптична миша з часом може засмічитися, що призведе до неточностей руху та стрибків курсору. Килимок дозволить мінімізувати забруднення оптичного отвору;

Килимки з подушкою для зап’ястя дозволяють зробити роботу за комп’ютером зручнішою та приємнішою. Болять руки від мишки? Спеціальний килимок допоможе зробити комфортний ухил між кистю та столом – рука хворіти не буде.

Сучасні килимки для миші бувають як пластикові, так і гумові та можуть бути оснащені додатковими функціями, які розширює функціонал комп’ютера: