Чи потрібно виймати зарядний пристрій з розетки, якщо нічого не заряджається?

У будинках у багатьох з нас до розеток постійно підключені зарядки від телефонів і різних гаджетів. Ми не дістаємо адаптери живлення, навіть якщо вони нічого не заряджають – а навіщо, якщо через кілька годин знову підключати?





З цією темою – чи діставати зарядку, якщо до неї нічого не підключено – пов’язані 3 міфи. Розберемо кожен.

Споживання електрики, за яке треба переплачувати

Навіть якщо зарядка нічого не заряджає, вона все одно споживає електроенергію. Правда, зовсім незначну кількість – у режимі 24/7 набігає близько 5 Вт на добу, або близько 2-3 кВт на рік. Навіть якщо ви живете в районах з найдорожчою електроенергією – за рік 1 зарядка витратить 3-5 гривень. Телевізор, який працює фоном, або не вимкнене світло – обійдуться в рази дорожче.

Зношування блоку живлення

Усередині адаптера живлення стоять конденсатори і схемотехніка, розрахована в середньому на 50-100 тисяч годин роботи. У дешевих зарядках, правда, цей термін може бути трохи менше, але все одно на кілька років без виймання з розетки його вистачить. Так що швидше за все ви раніше купите новий смартфон замість вже застарілого, ніж зарядний пристрій зламається через постійне підключення до мережі.

Загорання або вибух

Вибухнути або спалахнути блок живлення сам по собі не зможе – занадто мало енергії в простої він споживає. Йому не страшні невеликі перепади напруги, плюс навіть у недорогих зарядок зараз є захист від перегріву і замикання.

Найгірше, що може статися – корпус БП поплавиться, і зіпсує вашу розетку або подовжувач. Це можливо, якщо співпадуть 2 фактора:

використовуватиметься найдешевший китайський адаптер без захисту від перегріву / замикання, станеться реально великий стрибок напруги.

Однак ця ж загроза актуальна і для будь-яких інших електроприладів, тому нічого поганого в тому, що адаптер від телефону або ноутбука постійно стирчить в розетці, в принципі немає. Головне, не економте на зарядках: користуйтеся оригіналом, а при виборі аналога не купуйте зовсім вже ноунейм продукцію. На тому ж Алі якісні зарядки від Baseus, Ugreen, Xiaomi і інших перевірених виробників зараз коштують цілком адекватних грошей.