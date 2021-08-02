Все зелене: водорості з берегу моря в Україні збирає важка техніка

У популярному Бердянську узбережжя вкрилося тоннами зелених водоростей. Щоб позбутися їх, люди застосовують важку техніку – бульдозери.





Така раптова поява морської трави пов’язана з тим, що змінився напрям вітру. Так, водорості заполонили практично всі пляжі у Бердянській затоці. Про це пише PRO.berdyansk.

За словами туристів, за 10-15 метрів від берега трави вже немає, але цю відстань до чистої води треба ще пройти. У підсумку орендатори пляжів за свій рахунок наймають бульдозери та розчищають узбережжя.

Варто зазначити, що подібна картина з водоростями спостерігається і на пляжах мікрорайону Слобідка. До того ж орендатори слобідських пляжів поки з прибиранням морської трави не поспішають.