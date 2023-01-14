Китайці випустили дешеву копію iPhone 14 Pro із вирізом Dynamic Island

Нещодавно ми писали про появу у Китаї одного з перших доступних клонів iPhone 14 Pro. Android-смартфон зі схожим дизайном випустила компанія LeTV, більш відома у нас під назвою LeEco. Тоді не були опубліковані основні характеристики гаджета, але зі стартом продажів усі подробиці про яблучний наслідувач стали відомі.

LeTV S1 Pro до дрібниць копіює дизайн iPhone 14 Pro. У нього такий же корпус із плоскими гранями, аналогічне оформлення основної камери і є виріз Dynamic Island. Судячи з рендерів, з аналогічною функціональністю відображення віджетів. Також на картинках показані дуже тонкі рамки навколо екрана, але знаючи любов китайців до фотошопу, насправді вони можуть бути набагато більшими.

Смартфон оснащений 6.5-дюймовим дисплеєм IPS з роздільною здатністю 1600х720 пікселів. Частота оновлення не вказана, але швидше за це стандартні 60 Гц. За продуктивність відповідає 8-ядерний процесор Unisoc Tiger T7510 із солідним запасом пам’яті – 8 ГБ ОЗУ та 128 ГБ ПЗУ.

S1 Pro отримав фронталку з роздільною здатністю 5 МП та одинарну камеру на 13 МП, решта об’єктивів позаду – просто болванки. Він працює від акумулятора ємністю 5000 мАг, заряджається по Type-C та підтримує 5G мережі. Розміри корпусу становлять 164.5×75.6×9.5 мм. Вага – 209.5 грам.

Пародію на флагман Apple оцінили у 899 юанів, що за поточним курсом становить приблизно 133 $. Як вам такий девайс, купили б?