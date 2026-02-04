HDD повертаються у гру: Western Digital анонсувала диски, що будуть у 8 разів швидшими

Компанія Western Digital (WD) розкрила плани щодо випуску двох нових серій жорстких дисків. Виробник вирішив розділити лінійку на два напрямки: максимальна швидкість (High-Bandwidth) та енергоефективність для довготривалого зберігання (Power-Optimized).
Серія High-Bandwidth: швидкість рівня SSD? Ця лінійка отримає дві ключові технології:
- Dual Actuator: Диски оснастять додатковою зчитувальною головкою. Це дозволить обробляти дані на кількох доріжках одночасно, фактично подвоюючи швидкість читання та запису.
- Dual-Pivot (реліз у 2028 році): Використання другого повністю незалежного приводу з власною головкою для прискорення послідовного вводу/виводу.
У майбутньому WD планує об’єднати обидві технології в одному корпусі. За розрахунками інженерів, це дозволить збільшити пропускну здатність накопичувача у 8 разів, а кількість операцій вводу/виводу — у 4 рази.
Серія Power-Optimized: економія енергії Ці диски призначені для «холодного» зберігання великих обсягів даних. Перехід на нову архітектуру дозволить знизити енергоспоживання на 20% порівняно з традиційними HDD. Їхня поява у продажу очікується у 2027 році. Ціни на новинки поки що не розголошуються.