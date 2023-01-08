Samsung Galaxy S23+ показали на фото задовго до презентації

Користувач соцмереж з ніком gauravrawalajt опублікував фотографії робочого Samsung Galaxy S23+, презентація якого очікується на початку лютого. На це звернуло увагу видання itHome.

Судячи з фотографій, на яких зображений флагманський Galaxy S23+, новинка отримає кодовий номер SM-S916B/DS. Міжнародна версія торішнього S22+ мала номер SM-S906B/DS.

Також по фотографії задньої панелі видно, що камери смартфона позбудуться підкладки, що виступає, і будуть розташовані в схожому з Galaxy S22 Ultra стилі. За рештою елементів дизайну новинка не відрізнятиметься від свого попередника.

Очікується, що презентація флагманських смартфонів серії Samsung Galaxy S23 відбудеться 1 лютого. У лінійку увійдуть Galaxy S23, S23+ та S23 Ultra. Усі моделі працюватимуть на базі розігнаного чіпсету Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 незалежно від регіону продажу.