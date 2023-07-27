Ілона Маска запідозрили у повній відмові від жінок

Генеральний директор SpaceX та Tesla Ілон Маск припинив приходити на публічні заходи з коханими з липня 2022 року, після розлучення з австралійською актрисою Наталкою Бассетт. Про це повідомляє видання Business Insider .

«Маск мовчить про те, що він зустрічається зараз з кимось. Остання кохана бізнесмена, актриса Наташа Бассетт, перестала спілкуватися з ним у липні 2022 року», – йдеться у статті.

За даними видання, останні постійні стосунки Маска мали з канадською співачкою Граймс (Клер Буше). У вересні 2021 року Маск і Граймс розлучилися після трьох років спільного життя та народження двох дітей – сина та дочки. Пара не зіграла весілля.

Також у Маска народилися близнюки від керівника компанії Neuralink Шівон Зіліс. За неофіційною інформацією, діти народилися у листопаді 2021 року.

Газета The Wall Street Journal стверджувала, що у Маска був роман із Ніколь Шанахан, колишньою дружиною його давнього друга, співзасновника Google Сергія Бріна. Бізнесмен подав на розлучення у січні 2022 року, дізнавшись про це, але Маск заперечував, що у нього були стосунки з Шанаханом.

У Business Insider зробили висновок, що близько року немає жодної інформації про нові відносини Маска і що це може свідчити про більш напружений робочий графік мільярдера через покупку Twitter і розвиток нової компанії xAI.