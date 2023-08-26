Названий смартфон з найкращим екраном у світі

Фахівці DxOMark протестували екран складного смартфона Samsung Galaxy Z Fold5 і визнали його найкращим на ринку.

За результатами тестування, екран смартфона набрав 152 бали, завдяки чому Galaxy Z Fold5 опинився на першому місці в загальному рейтингу. Друге і третє місце ділять складаний Google Pixel Fold і Honor Magic5 Pro, які отримали 151 бал.

Експерти похвалили в Galaxy Z Fold5 хорошу точність передачі кольору і яскравість для відеоконтенту у форматі HDR10, хорошу читабельність за будь-яких умов освітлення і плавну роботу екрана. До недоліків дисплея віднесли те, що при сонячному світлі режим високої яскравості надає демонстрованому зображенні неприродного вигляду, а також помітну складку на місці згину екрана.

Samsung Galaxy Z Fold5 оснащений двома дисплеями – внутрішнім складним екраном діагоналлю 7,6 дюйма, а також зовнішнім на 6,2 дюйма. В обох випадках використовується матриця Dynamic AMOLED 2X з частотою оновлення 120 Гц.

Крім того, компактна розкладачка Samsung Galaxy Z Flip5 розмістилася на шостому місці в рейтингу DxOMark, набравши 149 балів.