Ніяких павербанків: HONOR готує смартфон із батареєю 13 080 мАг

Компанія HONOR готується встановити новий стандарт автономної роботи на ринку мобільних пристроїв. За повідомленнями китайських інсайдерів, виробник активно працює над смартфоном HONOR X80 GT, який отримає безпрецедентний акумулятор.

Сучасні технології у звичайному корпусі: Головною фішкою новинки стане джерело живлення ємністю аж 13 080 мАг. Що найцікавіше — це буде пристрій у традиційному формфакторі, а не масивний ударостійкий «цеглофон».

Досягти таких показників у тонкому корпусі дозволяє використання новітньої кремній-вуглецевої (Silicon-Carbon) батареї. На відміну від класичних літій-іонних акумуляторів, ця технологія забезпечує значно вищу щільність енергії, дозволяючи вмістити величезний заряд без критичного збільшення габаритів та ваги смартфона.

Послідовний розвиток лінійки :Для бренду це вже не перший експеримент із надємними батареями. Раніше HONOR успішно випустила на ринок смартфони серій Win та Power 2, які оснащувалися акумуляторами на 10 000 мАг. Очевидно, виробник вирішив не зупинятися на досягнутому і підняти планку ще вище.

Інші технічні характеристики HONOR X80 GT поки що тримаються в секреті. З огляду на попередні витоки, це буде збалансований апарат середнього цінового сегмента, створений для тих, хто хоче забути про щоденне заряджання.