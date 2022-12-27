vivo опустила ціни на смартфони з функцією реверсивної зарядки

Смартфони vivo Y31 та V21 мають функцію реверсивної зарядки, яка допоможе підзарядити смартфон іншої людини, та може стати у нагоді особливо у нинішній час.

У період новорічних свят три моделі пропонуються з вигідними знижками.

Доступний смартфон vivo Y15s з бічним сканером відбитків пальців та трьома камерами (одинарна фронтальна на 8 МП та подвійна основна на 13 МП + 2 МП), 18 Вт швидкою зарядкою FlashCharge і 5000 мАг акумулятором доступний за ціною 4 999 грн (стара ціна 5 299 грн).

vivo Y31 оснащений 6.51-дюймовим дисплеєм з LCD-матрицею та роздільною здатністю FHD+. За автономність відповідає акумулятор на 5000 мАг. Апарат має вбудований сканер відбитків пальців та три камери. Ціна складе 6799 грн (стара ціна 7999 грн).

vivo V21, який запам’ятався приємним дизайном, працює на процесорі MTK Dimensity 800U, має подвійне підсвічування для селфі та акумулятор на 4000 мАг. Смартфон буде доступним за 12999 грн (стара ціна 14999 грн).

Смартфони зі знижками доступні у магазинах партнерів vivo: Алло, Фокстрот, ТТТ, Ringoo, Rozetka, Brain, Kібернетики, Майфон, KTC та Жжук.