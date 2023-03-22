Україна отримає нову потужну зброю від Британії

Велика Британія здивувала Сполучені Штати Америки, оголосивши, що танки Challenger 2, які будуть відправлені в Україну, будуть оснащені боєприпасами зі збідненим ураном. Інформація від британського Міністерства оборони викликала гостру реакцію Москви.

Це офіційно – британські танки Challenger 2, які будуть відправлені на допомогу Україні, будуть оснащені летальними боєприпасами зі збідненим ураном, оголосило Міністерство оборони Великої Британії. У Міноборони додали, що це стандартне обладнання на цих машинах і британці не мають наміру знімати цей боєприпас зі своїх машин, які відправляються на боротьбу з російською агресією.

Це доволі цікаве рішення, оскільки не так давно США вирішили, що танки “Абрамс”, які вони відправлять на фронт в Україні, будуть позбавлені таких матеріалів. Варто додати, що адміністрація Джо Байдена не захотіла уточнити, чи буде такий самий підхід застосований і до інших боєприпасів. Наприклад, до бойових машин “Бредлі”, які поїдуть в Україну і які можуть стріляти такими ракетами. Тому не виключено, що Пентагон також постачатиме боєприпаси зі збідненим ураном.

У свою чергу, Володимир Путін різко відреагував на британські повідомлення. Російський президент заявив, що “Захід починає використовувати зброю з ядерним компонентом”, і якщо така передача дійсно відбудеться, “Росія буде змушена відповісти”. Британці, у свою чергу, поспішили відреагувати на ці слова. Представник тамтешнього міністерства оборони заявив:

Великобританія використовує протитанкові боєприпаси на основі збідненого урану вже кілька десятиліть. Це стандартне обладнання на наших танках і не має нічого спільного з ядерною зброєю. Росія добре знає про це і намагається сіяти дезінформацію.

Боєприпаси зі збідненим ураном – що це таке?

Боєприпаси зі збідненим ураном – це боєприпаси, в яких використовується спеціальний металевий сплав, що складається саме зі збідненого урану з додаванням інших металів, наприклад, титану. Такий сплав має більш ніж у 1,5 рази більшу щільність, ніж свинець, і чудово підходить для пробивання броньового покриття, тобто для знищення і виведення з ладу танків.

Такі боєприпаси також використовуються у різноманітній військовій техніці. Американські військові використовують їх, наприклад, у гарматі Avenger, встановленій на літаку A-10 Thunderbolt II, або у вищезгаданих машинах Bradley і танках Abrams. Британці, з іншого боку, використовують такі снаряди в танках Challenger 2. У 1990-х роках збіднений уран також використовувався в спеціальних гранатах і мінах американськими військовими, але сьогодні він більше не застосовується для таких цілей.