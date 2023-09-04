Новий смартфон Google Pixel 8 Pro назвали абсурдно дорогим

Нові смартфони Google серії Pixel 8, як очікується, будуть значно дорожчими за своїх попередників, повідомляє GSMArena. Видання посилається на витік інформації про європейські ціни, яку надав неназваний інсайдер.

З витоку інформації зрозуміло, що базова модель Pixel 8 з 128 ГБ пам’яті буде коштувати з ПДВ 874 євро. Очікується, що версія на 256 ГБ коштуватиме 949 євро. Моделі Pixel 8 Pro демонструють аналогічну тенденцію: версія з 128 ГБ пам’яті коштуватиме 1235 євро, версія з 256 ГБ – 1309 євро, а найдорожчий варіант з 512 ГБ – 1461 євро.

Для порівняння, минулорічна серія Pixel 7 стартувала з 650 євро за базову модель і 900 євро за версію Pro.

На додаток до цінової інформації, інсайдер також поділився варіантами кольорів майбутніх пристроїв. Очікується, що Pixel 8 буде доступний у кольорах Hazel, Obsidian, Rose та Mint, а Pixel 8 Pro – у кольорах Bay, Obsidian, Procelian та Mint.

Видання GSMArena назвало значне підвищення цін “абсурдним” і радить читачам ставитися до цього витоку інформації з обережністю.