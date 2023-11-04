Коли вік не вирішує: AMD Ryzen 7 3700X та Intel Core i9-9900K порівняли у 21 грі

Автори YouTube-каналу Hardware Unboxed показали, на що здатні Ryzen 7 3700X та Core i9-9900K сьогодні.
Тестовий ПК включає відеокарту GeForce RTX 4090 та 32 ГБ оперативної пам’яті формату DDR5-3600.
Набір ігор наступний:
- Assassin’s Creed Mirage
- Cyberpunk 2077 Phantom Liberty
- Horizon Zero Dawn
- Far Cry 6
- F1 23
- Assetto Corsa Competizione
- Watch Dogs: Legion
- A Plague Tale: Requiem
- Star Wars Jedi Survivor
- Baldur’s Gate 3
- Call of Duty: Modern Warfare 2
- Resident Evil 4
- Shadow of the Tomb Raider
- The Callisto Protocol
- Total War: Warhammer III
- Hogwarts Legacy
- Starfield
- The Last of Us Part I
- Halo Infinite
- Hitman 3
- Marvel’s Spider-Man Remastered
У роздільній здатності 1080p Intel Core i9-9900X виявився на 13% швидше, ніж Ryzen 7 3700X. У 2K різниця на користь Intel становила 12%. Нарешті, у 4K розрив менш суттєвий, лише 6%.
Висновок – обидва процесори, як і раніше, дуже хороші. Core i9-9900X дуже потужний, але дорогий. Ryzen 7 3700X один з найкращих за співвідношенням ціна/якість. Обидва цілком можна рекомендувати навіть у 2023 році.
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