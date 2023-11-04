Коли вік не вирішує: AMD Ryzen 7 3700X та Intel Core i9-9900K порівняли у 21 грі

Автори YouTube-каналу Hardware Unboxed показали, на що здатні Ryzen 7 3700X та Core i9-9900K сьогодні.

Тестовий ПК включає відеокарту GeForce RTX 4090 та 32 ГБ оперативної пам’яті формату DDR5-3600.

Набір ігор наступний:

Assassin’s Creed Mirage Cyberpunk 2077 Phantom Liberty Horizon Zero Dawn Far Cry 6 F1 23 Assetto Corsa Competizione Watch Dogs: Legion A Plague Tale: Requiem Star Wars Jedi Survivor Baldur’s Gate 3 Call of Duty: Modern Warfare 2 Resident Evil 4 Shadow of the Tomb Raider The Callisto Protocol Total War: Warhammer III Hogwarts Legacy Starfield The Last of Us Part I Halo Infinite Hitman 3 Marvel’s Spider-Man Remastered

У роздільній здатності 1080p Intel Core i9-9900X виявився на 13% швидше, ніж Ryzen 7 3700X. У 2K різниця на користь Intel становила 12%. Нарешті, у 4K розрив менш суттєвий, лише 6%.

Висновок – обидва процесори, як і раніше, дуже хороші. Core i9-9900X дуже потужний, але дорогий. Ryzen 7 3700X один з найкращих за співвідношенням ціна/якість. Обидва цілком можна рекомендувати навіть у 2023 році.