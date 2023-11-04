Hardnews

Коли вік не вирішує: AMD Ryzen 7 3700X та Intel Core i9-9900K порівняли у 21 грі

04.11.2023
1 хвилина на прочитання
AMD Ryzen 7 3700X та Intel Core i9-9900K

Автори YouTube-каналу Hardware Unboxed показали, на що здатні Ryzen 7 3700X та Core i9-9900K сьогодні.

Тестовий ПК включає відеокарту GeForce RTX 4090 та 32 ГБ оперативної пам’яті формату DDR5-3600.

Набір ігор наступний: 

  1. Assassin’s Creed Mirage
  2. Cyberpunk 2077 Phantom Liberty
  3. Horizon Zero Dawn
  4. Far Cry 6
  5. F1 23
  6. Assetto Corsa Competizione
  7. Watch Dogs: Legion
  8. A Plague Tale: Requiem
  9. Star Wars Jedi Survivor
  10. Baldur’s Gate 3
  11. Call of Duty: Modern Warfare 2
  12. Resident Evil 4
  13. Shadow of the Tomb Raider
  14. The Callisto Protocol
  15. Total War: Warhammer III
  16. Hogwarts Legacy
  17. Starfield
  18. The Last of Us Part I
  19. Halo Infinite
  20. Hitman 3
  21. Marvel’s Spider-Man Remastered

У роздільній здатності 1080p Intel Core i9-9900X виявився на 13% швидше, ніж Ryzen 7 3700X. У 2K різниця на користь Intel становила 12%. Нарешті, у 4K розрив менш суттєвий, лише 6%. 

Висновок – обидва процесори, як і раніше, дуже хороші. Core i9-9900X дуже потужний, але дорогий. Ryzen 7 3700X один з найкращих за співвідношенням ціна/якість. Обидва цілком можна рекомендувати навіть у 2023 році. 

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04.11.2023
1 хвилина на прочитання
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