TRML-4D радар вже на озброєнні ЗСУ

Компанія Hensoldt (Німеччина) поставила Збройним Силам України Радар TRML-4D від Diehl Defence. Це перший із чотирьох радарів, які Німеччина запланувала передати ЗСУ. Інші три установки будуть передані найближчим часом. Система ППО надзвичайно ефективна і може знаходити цілі у радіусі 250 км та на висоті до 30 км.

Винищувачі та балістичні ракети радари можуть супроводжувати на відстані до 150 та 60 км. Система наведення вміє розпізнавати свої та ворожі повітряні об’єкти. Радіолокатори встановлюють на шасі 8х8 та можуть транспортуватись літаками С-130 та А400М.

TRML-4D — це багатофункціональний радіолокатор середньої дальності С-діапазона. Його можна використовувати як для артилерійської розвідки повітряного простору, так і для розвідки БПЛА.

Особливість радіолокатора у тому, що він оснащений великою кількістю модулів технології нітриду гелію. Антени генерують велику кількість ефективних діаграм одночасно, тому є дуже точним.

Комплекс також можна використовувати для місцеперебування завислих у повітрі вертольотів, крилатих ракет та маневрових літаків. TRML-4D може одночасно вести 1500 повітряних цілей.

Радіолокатор разом із комплексом IRIS-T SLM може збивати цілі у радіусі 40 км. Він підтримує ідентифікацію режиму 5 та S. До складу радіолокаційного блока входить бортовий генератор енергії, який легко транспортувати на вантажівках, оснащених 20 футовими контейнерами ISO.

За офіційними даними такі установки сьогодні використовують такі країни: Німеччина, Нідерланди, Литва, Малайзія, Таїланд та Україна, що є прямим підтвердженням того, що переозброєння ЗСУ натівського зразка йде максимально швидко та ефективно. Щоб повністю закрити небо над Україною необхідно сотні таких установок, про що весь час повторю Володимир Зеленський.