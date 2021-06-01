ТОП-5 причин, через які блокують карту в «ПриватБанку» та «Ощадбанку»

Експерти поділилися інформацією про те, з яких причин відбувається блокування рахунку в державних банках «ПриватБанк» та «ОщадБанк» найчастіше. Як показує статистика, головним чинником блокування є зовсім не фінмоніторинг, існує ще безліч не зовсім очевидних передумов.
Розбираємося в системі блокувань разом
Зупинення дії карткового рахунку може відбуватися з різних причин, до деяких з них сам користувач навіть відношення не має. Ось головні 5 причин блокування.
- Фінмоніторинг. З цією проблемою стикається безліч людей, які раптово змінюють рівень свого доходу без видимих причин. Якщо користувач отримував на карту зарплату в 6000 гривень, а потім раптово на його рахунок зробили переказ в 40 000 – чекайте блокування і дзвінка від представників банку, які попросять надати документи, які підтверджують легальність операції.
- Оплата в нетипових місцях. Якщо користувач весь час оплачував товари карткою в магазинах свого міста, а потім раптово почав використовувати пластик в іншому регіоні, адміністрація банку може заморозити рахунок, щоб переконатися, що картка не була вкрадена.
- Операції з банкоматом. Блокування також може статися через деякі операції, проведені у банкомату. Якщо ви введете PIN-код неправильно тричі, то пристрій пластик назад вам не видасть, натомість заблокувавши рахунок. Також блокування може викликати механічне пошкодження карти, яке розпізнає зчитувач банкомату.
- Відсутність руху коштів. Якщо користувач тривалий час не користувався своєю карткою, то рахунок можуть заблокувати до того моменту, як в відділення звернеться власник з проханням розморозити аккаунт.
- Втрата карти. Часто буває, що люди звертаються в «ПриватБанк» зі знайденою десь на вулиці карткою. В такому випадку її блокують і намагаються зв’язатися з власником для з’ясування подальших дій.
Для розблокування картки в будь-якому з перерахованих випадків звертайтеся в службу підтримки.
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