ТОП-5 причин, через які блокують карту в «ПриватБанку» та «Ощадбанку»

Експерти поділилися інформацією про те, з яких причин відбувається блокування рахунку в державних банках «ПриватБанк» та «ОщадБанк» найчастіше. Як показує статистика, головним чинником блокування є зовсім не фінмоніторинг, існує ще безліч не зовсім очевидних передумов.





Розбираємося в системі блокувань разом

Зупинення дії карткового рахунку може відбуватися з різних причин, до деяких з них сам користувач навіть відношення не має. Ось головні 5 причин блокування.

Фінмоніторинг. З цією проблемою стикається безліч людей, які раптово змінюють рівень свого доходу без видимих причин. Якщо користувач отримував на карту зарплату в 6000 гривень, а потім раптово на його рахунок зробили переказ в 40 000 – чекайте блокування і дзвінка від представників банку, які попросять надати документи, які підтверджують легальність операції. Оплата в нетипових місцях. Якщо користувач весь час оплачував товари карткою в магазинах свого міста, а потім раптово почав використовувати пластик в іншому регіоні, адміністрація банку може заморозити рахунок, щоб переконатися, що картка не була вкрадена. Операції з банкоматом. Блокування також може статися через деякі операції, проведені у банкомату. Якщо ви введете PIN-код неправильно тричі, то пристрій пластик назад вам не видасть, натомість заблокувавши рахунок. Також блокування може викликати механічне пошкодження карти, яке розпізнає зчитувач банкомату. Відсутність руху коштів. Якщо користувач тривалий час не користувався своєю карткою, то рахунок можуть заблокувати до того моменту, як в відділення звернеться власник з проханням розморозити аккаунт. Втрата карти. Часто буває, що люди звертаються в «ПриватБанк» зі знайденою десь на вулиці карткою. В такому випадку її блокують і намагаються зв’язатися з власником для з’ясування подальших дій.

Для розблокування картки в будь-якому з перерахованих випадків звертайтеся в службу підтримки.