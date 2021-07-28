Експерти розповіли, як вибрати зарядний пристрій та правильно заряджати смартфон

Якщо батарея гаджета веде себе дивно – наприклад, витрачає енергію нерівномірно – користувачеві пристрою нікого звинуватити в цьому, крім самого себе – очевидно, він просто не дотримується правил зарядки. Про які ж правила йде мова, ви дізнаєтеся зі статті.





Малий час автономної роботи смартфона – актуальна проблема сучасної людини, якій важливо завжди залишатися на зв’язку. Через цей недолік гаджетів користувачі змушені регулярно нести додаткові витрати – на придбання зовнішніх акумуляторів, на платні послуги зарядки в салонах-магазинах, навіть на покупку «других» телефонів, здатних «підстрахувати» основний девайс в разі, якщо він «сяде».

Однак в тому, що гаджет швидко розряджається, як правило, сам користувач винен куди більше, ніж виробник. Дотримуючись деяких правил зарядки смартфона, можна істотно збільшити тривалість його автономної роботи.

ЧОМУ НА ТЕЛЕФОНІ ШВИДКО СІДАЄ ЗАРЯДКА?

Користувача не повинен дивувати той факт, що проста «звонилка» здатна працювати без розетки 1-2 тижні, тоді як смартфон сідає вже через добу після останньої підзарядки. Функціонал кнопкових телефонів зазвичай настільки примітивний, що садити батарею просто нема чому. У той же час смартфони мають цілий арсенал додаткових опцій, завдяки яким можуть з успіхом замінити навігатори, фотокамери, ігрові консолі та інші вузькоспеціалізовані прилади. Всі ці опції стрімко «з’їдають» ампери.

Ось головні вороги акумуляторів смартфонів:

Wi-Fi. Якщо модуль Wi-Fi включений, витрата батареї відбувається набагато швидше. Якщо ж на смартфоні активована ще і роздача бездротового інтернету, можна побачити, як зворотний відлік відсотків зарядки акумулятора йде прямо на очах. Важливий момент полягає в тому, що включений Wi-Fi розряджає батарею в більшій мірі в періоди пошуку мережі, ніж під час постійного підключення. Саме тому вийшовши із зони прийому варто не просто переключитися на LTE, але і відключити Wi-Fi.

Геолокація. Завдяки включеній геолокації користувач мобільного пристрою здатний відстежити по карті своє місцезнаходження і дізнатися, чи далеко до точки призначення. Багато людей не відчувають такої потреби, а тому на їх смартфонах геолокація працює даремно, пожираючи дорогоцінні міліампери.

Тривалі розмови. У специфікаціях приблизний термін автономної роботи гаджетів завжди вказується в 2-х варіантах: в режимі очікування і в режимі розмови. Термін роботи в режимі розмови істотно коротше. Користувачеві варто по можливості замінити живе спілкування листуванням в соцмережах і месенджерах, якщо він бажає, щоб його девайс тримався без підзарядки довше.

Всупереч поширеній думці додатки, відкриті на смартфоні в фоновому режимі, на витрату заряду батареї впливу майже не роблять. Запуск програми «з нуля» – набагато більш енергозатратна процедура, тому, якщо будь-яким додатком ви користуєтеся постійно, кожного разу закривати його безглуздо.

Причина швидкої витрати батареї не завжди знаходиться на програмному рівні. Можливо, вся справа в технічній несправності, низькій якості акумулятора або в його зношенні. Кожен акумулятор має власний термін служби, який вимірюється в кількості циклів зарядки. Після досягнення порогового значення смартфон з кожною новою зарядкою починає сідати швидше.

У iPhone приблизний термін служби батареї становить 500 циклів – це від півтора до двох років використання. З 501-го циклу акумулятор «яблучного» гаджета починає втрачати ефективність. Після досягнення 1000-го циклу ємність батареї, як правило, не перевищує 50% від початкової. Дізнатися кількість циклів зарядки на iPhone можна за допомогою програми Battery Life.

ПОВІЛЬНА ЗАРЯДКА: ЯКА ПРИЧИНА?

Причиною того, що смартфон заряджається повільно, є несправність гаджета і його компонентів. Швидше за все, проблема криється в елементах зарядного пристрою або в джерелі живлення.

Якщо смартфон заряджається не від розетки, а від порту ноутбука або ПК, не слід очікувати, що акумулятор наповниться «по вінця» за звичний час. USB-порт формату 2.0 забезпечує потужність всього в 2.5 Вт, тоді як для підзарядки акумулятора ємністю в 3000 МАП потрібні приблизно 5 Вт. Краще із завданням підзарядки гаджетів справляються порти формату 3.0, що дають 4.5 Вт.

Однак, якщо лептоп оснащений USB Type-C, то про підключення смартфона до розетки можна забути назавжди. Новий тип USB здатний заряджати девайси з потужністю до 100 Вт, а значить швидко наповнити батарею мобільника і навіть планшета через цей вихід не складе труднощів.

Низька якість USB-кабелю і недостатні характеристики адаптера теж можуть бути причинами повільного заряджання. При виборі адаптера слід звертати увагу на потужність струму – показник, що виражається в амперах (А). Раніше доводилося цей момент враховувати – якщо потужність струму була низькою девайс заряджався повільно або «недобирав» ємність. При цьому не можна було «перегинати» палицю, занадто велика сила струму могла нанести шкоду батареї. У 2021 році такої проблеми вже не існує.

Переживати з приводу того, що занадто потужний струм «спалить» смартфон не потрібно – у всіх гаджетах встановлено спеціальні контролери зарядки, які не пропускають більший струм, ніж девайс здатний витримати. Крім того, якісний ЗП має аналогічні контролери.

ЯК ЗАРЯДЖАТИ ТЕЛЕФОН: ГОЛОВНІ ПРАВИЛА

Користувачі мобільної техніки досі пам’ятають правило з 2000-х: розряди телефон до 0%, потім заряди повністю. Правило це актуально тільки для нікелевих акумуляторів, яких зараз не знайдеш «вдень з вогнем». Більшість смартфонів комплектується літій-іонними або літій-полімерними акумуляторами, які не можна розряджати до нуля – це завдає їм непоправної шкоди!

В останні роки від виробників мобільної техніки стала надходити інформація про те, що для «підтримки» життя АКБ її слід тримати на рівні від 20 до 80%. Звичайно, виходити за ці рамки можна, але в ідеалі варто дотримуватися рекомендацій. У деяких сучасних гаджетах вже на апаратному рівні реалізована функція автоматичного припинення подачі живлення при наборі ємності до 80% або ж в налаштуваннях параметрів живлення є відповідна опція. Про такий режим розповідали представники компанії Asus. Якщо спеціальної функції немає, то нічого не заважає встановити відповідний софт з PlayMarket або AppStore, який буде виконувати аналогічне завдання.

Не залишати повністю заряджений смартфон підключеним до розетки – тим більше на всю ніч. Це призводить до перегріву акумулятора і, як наслідок, до скорочення терміну його роботи. Щоб уникнути згубних наслідків, користувачеві варто звернути увагу на імпульсні ЗП – чим вони відрізняються від звичайних, ми розповімо пізніше.

Стежити за температурою. Під час підзарядки смартфон і так нагрівається – якщо його ще й залишити на сонці, то він запросто може вийти з ладу. Звичайно ж, девайс не варто чимось накривати або кудись ховати. Все це додатковий нагрів і як наслідок можлива поломка. Не варто забувати, що низькі температури не менше згубні для батареї. Еталонною температурою навколишнього середовища для зарядки вважається 20 градусів за Цельсієм.

Регулярно підживлювати смартфон – хоча б по чуть-чуть. Короткострокова зарядка не є згубною мірою для сучасних літій-іонних акумуляторів – це доведено організацією під назвою Університет дослідження і виробництва батарей (Cadex). Щоб була можливість підживлювати гаджет в будь-яких умовах, варто придбати так званий Power Bank – зовнішній акумулятор.

Раз на три місяці (але не частіше) повністю розрядити смартфон і зарядити до 100%. Цей захід дозволить відкалібрувати електроніку, яка відповідає за коректне відображення відсотків заряду. Користувачеві, який нехтує таким заходом, не варто дивуватися, що його гаджет «раптово» відключається при 5-10%.

Не допускати глибокої розрядки. Під цим поняттям мається на увазі тривале перебування смартфона в розрядженому стані. Гаджет розрядився і не включається – одна з найпоширеніших скарг користувачів, які претендують на гарантійне сервісне обслуговування.

Важливий момент – якщо телефон планується «законсервувати», тобто користуватися ним найближчим часом не будуть, батарею варто зарядити до 50%. В такому стані пристрій потрібно вимкнути. Повністю розряджати або заряджати смартфон перед відправкою на тимчасовий спокій не можна.

Рекомендація використовувати для підзарядки тільки оригінальні аксесуари вельми сумнівна. Звичайно, підживлювати гаджет краще тим ЗП, який знаходився у комплекті. Однак якщо він вийде з ладу, користувач опиниться перед серйозною дилемою через зрозуміле прагнення заощадити – адже оригінальний аксесуар вдвічі-втричі дорожче універсального.

Насправді великої різниці між універсальними і оригінальними ЗП немає . Якщо універсальна зарядка для смартфона зроблена відомою компанією, а не китайським «ноу-неймом», вона точно не знищить гаджет.

ЯК ПРАВИЛЬНО ЗАРЯДЖАТИ НОВИЙ АКУМУЛЯТОР?

Послухатися поради тричі розрядити і зарядити новий смартфон – вірний спосіб «угробити» акумулятор в перші дні використання. Так потрібно було робити з нікелевими батареями – що стосується літієвих, то кожна повна розрядка помітно скорочує термін їх експлуатації.

Сучасні гаджети не пред’являють особливих вимог до першої зарядки. Користувачам не потрібно вірити в «локшину», яку їм «вішають на вуха» консультанти і «псевдо-експерти» тематичних сайтів.

Власнику смартфона найкраще взяти інструкцію, знайти, що в ній інформацію з приводу тривалості зарядки, і залишити гаджет підключеним до розетки на вказаний в інструкції час. Після закінчення цього часу варо відключити девайс зі 100% зарядки від живлення і далі дотримуватися тих правил, які перераховувалися вище.

ЯК ВИБРАТИ ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ ДЛЯ СМАРТФОНА?

Багато з параметрів, на які слід звертати увагу при виборі зарядного пристрою для телефону, вже згадувалися в цій статті. Фактично для сучасних гаджетів ЗП вибирається за принципом – чим вище показники сили струму, потужності і напруги, тим краще. Справа в тому, що кілька років тому потужна зарядка цілком реально могла спалити батарею. У 2021 році у багатьох блоків живлення є контролери та режими, які визначають, що саме до них підключено і на основі цього вони подають струм з безпечними параметрами.

Інші параметри, на які варто дивитися при покупці наступні:

Тип. Всі ЗП умовно класифікуються на 2 типи: трансформаторні та імпульсні . Імпульсні відрізняються тим, що оснащені таймерами, які здатні автоматично припиняти зарядку. Режим швидкої зарядки імпульсного ЗП триває близько 4 годин – цього часу, як правило, досить, щоб акумулятор встиг набрати основну частку своєї ємності. Потім енергія починає подаватися невеликими порціямі- «імпульсами» – щоб смартфон не втрачав заряд.

Всім користувачам рекомендується застосовувати для зарядки саме імпульсні ЗП – так можна не переживати з приводу того, що гаджет перегріється, і спокійно залишати «мобільник» підключеним до розетки на ніч.

Конструкція і дизайн. Цілісні ЗП, що не дозволяють користувачеві від’єднати провід від блоку живлення, відходять у минуле. Придбання такої зарядки невигідне, тому що власнику гаджета доводиться докуповувати «в доважок» до неї USB-кабель – якщо він має намір завантажувати на смартфон дані з ПК.

Доцільніше придбати кабель і адаптер, оснащений декількома портами.

Завдяки такому адаптеру користувач отримує можливість заряджати два і більше мобільних пристрої одночасно – для цього потрібно лише докупити другий кабель, який коштує набагато дешевше, ніж додаткова зарядка.

Замовляючи адаптер для зарядки на китайському сайті, користувач повинен також звертати увагу на тип вилки. Для українських розеток потрібні вилки євростандарту – приклад на малюнку вище в верхньому лівому кутку. Втім особливого сенсу замовляти ЗП в Китаї сьогодні немає, українські інтернет-магазини пропонують більш ніж гідний вибір якісних пристроїв з адекватними цінами. З найкращими варіантами ви можете познайомитися в нашому рейтингу мережевих зарядних пристроїв, запропонованому нижче.

КРАЩІ МЕРЕЖЕВІ ЗАРЯДНІ ПРИСТРОЇ

Anker PowerPort Atom PD 4

Дуже потужний адаптер від Anker на 100 Вт, здатний одночасно заряджати цілих два лептопа і два смартфона. Девайс підтримує ексклюзивну технологію розподілу енергії, змінюючи зарядну потужність в залежності від кількості та типу підключених до нього пристроїв. Anker PowerPort Atom PD 4 сумісний з більшістю сучасних гаджетів – від MacBook Pro і новітніх iPhone, до лінійки Samsung Galaxy, Pixel, Xperia, Mi 10 і багатьох інших. А ще пристрій захищений запатентованою технологією Anker Multiprotect, що оберігає PowerPort Atom PD 4 від перегрівів і замикань, а гаджети – від перезарядження акумуляторів. У девайса 2 порти USB-C і два USB-A, він зручний в дорозі через компактні розміри.

Anker PowerPort Atom III

Ще одне рішення від Anker з портом USB-C на 45 Вт, оснащеним фірмовою технологією PowerIQ 3.0, яка забезпечить максимально швидку зарядку будь-якого мобільного гаджета – від флагманських смартфонів Samsung, Sony і Apple до USB-C ноутбуків. Другий порт – USB-A на 15 Вт, також забезпечений PowerIQ 2.0. Завдяки новим розробкам Anker, девайс вийшов ще більш практичним і компактним – він на 15% менше фірмового зарядного пристрою від MacBook Pro і легко поміщається навіть в кишені куртки. Технологія Anker Multiportect забезпечує безпеку і PowerPort Atom III, і пристроїв, які до нього підключені.

Baseus Speed ​​Series PPS Quick Charger

Недорогий адаптер з USB-C і USB-A портами, один з яких підтримує технологію Quick Charge 3.0. Пристрій практично не гріється в процесі роботи, компактний і легкий, а головне – дуже бюджетний. Основний мінус в тому, що при підключенні до Baseus Speed ​​Series PPS Quick Charger відразу двох гаджетів, швидкість заряджання істотно знизиться, але якщо вам потрібно швидко зарядити всього один девайс – це відмінний вибір.

LDNIO A8101

Стильна зарядка від LDNIO з максимальним вихідним струмом 3000 мА і вісьмома USB-портами, до яких можна підключити відразу вісім мобільних пристроїв. Сім портів A8101 (зеленого кольору) підтримують звичайну швидкість зарядки, ще один порт (оранжевого кольору) працює з Quick Charge 3.0, і всі вони працюють з технологією Auto ID, що забезпечує адаптеру розумний розподіл енергії. LDNIO A8101 захищений від перегріву і замикань.

XIAOMI MILLET USB 60W FAST CHARGER

Мережевий адаптер від Xiaomi, що працює з технологіями Quick Charge і USB Power Delivery. У Millet USB 60W чотири звичайних USB-A роз’єми, один USB-порт для швидкої підзарядки пристроїв і один порт USB Type-C на 18 Вт. Загальна вихідна потужність пристрою становить 60 Вт. Майте на увазі, що комплектний провід живлення оснащений китайською вилкою, а перехідника на євростандарт в комплекті не передбачено.

Baseus Speed ​​Series PPS Quick Charger VOOC Edition

Універсальний зарядний пристрій від Baseus, що підтримує стандарти Samsung Adaptive Fast Charging, Qualcomm Quick Charge, Huawei SuperCharge, USB Power Delivery і OPPO VOOC. У девайса два роз’єми USB Type-C і USB-А і якісний комплектний провід. Пристрій трохи крупніше, ніж більшість базових адаптерів від смартфонів, зате він поширюється в двох кольорах: чорному і білому рішенні.

QUMO 23714

Досить бюджетна модель з 3 виходами USB-A. Верхній має підтримку швидкої зарядки Quick Charge (3.0, 2.0, 1.0). Максимальна сила струму – 4,2 А, потужність – 18 Вт. ЗП автоматично підбирає необхідні параметри для зарядки підключеного гаджета, а також має захист від стрибків напруги, перевантаження і короткого замикання. Варіант для тих кому потрібно швидко і безпечно зарядити кілька гаджетів і при цьому не платити за це величезні гроші.

AUKEY PA-Y9

Стильну зарядку від Aukey оснастили реверсивним роз’ємом USB-C 5 В / 3 А і класичним портом USB-A 5 В / 2,1 А. Сумарна потужність – 25,5 Вт. Це дозволить безпечно зарядити будь-який гаджет від iPhone останньої моделі до будь-якого планшета. Корпус ЗП виконаний з якісного пластика з Soft Touch покриттям. Вилка при необхідності забирається в спеціальну нішу на корпусі, що спрощує процес зберігання блоку або його носіння з собою.

MOMAX U.BULL (UM3S)

Модель з цікавим дизайном і виходом на три роз’єми. Це відмінний варіант для зарядки техніки Apple і будь-яких інших дорогих девайсів. Верхній порт USB-C з 5 В / 5,4 A розрахований для зарядки MacBook або ноутбуків з живленням від Type-C, два нижніх порти USB-A 5 В / 2,4 А підійдуть для живлення будь-якого мобільного гаджета. Сумарна потужність – 28 Вт.

ЗП отримав підтримку технології Automax здатної зрозуміти, який саме до нього підключено пристрій і видати відповідні параметри струму для безпечної зарядки. Крім того, передбачений захист від перегріву, замикання, високої напруги. Блок живлення має в комплекті силіконовий чохол (на вибір доступні червоний або синій варіант) у якого є прорізи для кріплення кабелю живлення.

RIVACASE RIVAPOWER VA4125 + LIGHTNING

Не найцікавіший ЗП з точки зору виконання, але досить зручний і функціональний. Модель оснащена двома роз’ємами типу USB-A c 5 В / 3,4 A з сумарною вихідною потужністю 17 Вт. Цього вистачить щоб одночасно зарядити два смартфони або планшети. У комплекті є знімний кабель зі штекером Lightning довжиною 1,2 метра для зарядки iPhone. Зарядка доступна в білому або чорному кольорі. Відмінний варіант для тих, кому потрібен блок живлення з кабелем в комплекті за розумні гроші і з гарною якістю.

BELKIN F7U011VFSLV

Аксесуари Belkin найбільш улюблені власниками Apple. Це не дивно, оскільки ця фірма робить не тільки якісно, ​​але і дуже стильно. Модель отримала два виходи – USB-C і USB-A. Перший має силу струму 3 А, другий 2,4 А, сумарна потужність – 27 Вт. ЗП зроблений з якісного пластику з високою зносостійкістю, а також протипожежними властивостями. Корпус досить компактний, що робить зручним його носіння з собою. Колір – срібло. Є сертифікація MFI.

ANKER POWERPORT SPEED ​​5 PORTS 63W

Модель, розрахована відразу на 5 пристроїв. Підійде тим, хто має вдома безліч гаджетів або ж в офіс. Всі виходи типу USB-A, два порти підтримують Quick Charge, останні три, що залишилися – PowerIQ (автоматичний підбір параметрів подачі струму в залежності від підключеного девайса). Пристрій має світлодіодний індикатор роботи синього кольору – по ньому користувач зможе зрозуміти, що ЗП підключено до мережі. Аксесуар невеликого розміру, всі внутрішні елементи заховані в корпусі з якісного пластику. Сумарна потужність – 63 Вт, максимальна сила струму – 12 А. Є сертифікація MFI, тобто Apple офіційно визнає даний пристрій безпечним для своєї техніки.

ВИСНОВОК

На жаль, вітчизняні користувачі продовжують наполегливо вірити поширеним міфам про зарядку мобільних пристроїв. Вони і не підозрюють, що, прагнучи, наприклад, розрядити батареї смартфонів до кінця, надають погану послугу своїм аксесуарам. Рекомендації, що відклалися в пам’яті користувачів в 2000-х, актуальні для нікелевих акумуляторів . В сучасних смартфонах же стоять літій-іонні або літій-полімерні батареї, вимоги по догляду за якими є зовсім іншими.