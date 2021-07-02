Як у фільмі «Пила»: придумано моторошний девайс для швидкого схуднення

Схуднення – велика проблема для величезної кількості людей по всьому світу. Багато хто йде на радикальні заходи заради фігури мрії, що часом призводить до найсумніших наслідків. Вчені з університету Отаго в Новій Зеландії вирішили допомогти стражденним і винайшли новий метод швидкої втрати ваги, заснований на використанні вкрай дивного ноу-хау – магнітного замку, розташованого в роті людини.





Пристрій DentalSlim Diet Control встановлюється на верхні і нижні зуби ззаду і дозволяє носію відкривати рот не більше ніж на 2 мм – цього достатньо для того, щоб дихати, говорити і споживати рідку їжу.

За словами розробників, учасники дослідження всього за два тижні втратили в середньому 6.36 кілограм або 5% ваги. Так само, вважають винахідники, носіння подібного девайса дозволяє в стислі терміни виробити нові звички, які дозволять і надалі дотримуватися низькокалорійної дієти на основі рідкої їжі.

«Це безпечна, оборотна, дешева і приваблива альтернатива хірургічним процедурам. Справа в тому, що з нашим пристроєм немає ніяких несприятливих наслідків », – упевнений учений. DentalSlim Diet Control може бути знятий людиною власноруч в будь-якій екстреній ситуації. Всім учасникам дослідження видавався інструмент для зняття замка, але нікому під час експерименту не довелося вдаватися до його використання.

Правда в мережі подібний винахід захоплень не викликав. Багатьох здивувала концепція і зовнішній вигляд пристрою, який нагадав їм середньовічне знаряддя для тортур. Критикуючі натякнули, що проблему ожиріння все ж варто вирішувати комплексно, а не намагатися закрити на замок рот страждаючим людям.

Проте проблема ожиріння дійсно носить глобальний масштаб і з кожним роком лише набирає обертів, так що надалі, ймовірно, ми побачимо ще не один пристрій подібного штибу, цілком ймовірно навіть не такий гуманний.