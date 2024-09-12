Hardnews
Samsung Galaxy S25 Ultra та iPhone 16 Pro Max порівняли між собою
Порівняв топові смартфони Samsung і Apple відомий інсайдер під псевдонімом Ice Universe.
Гаджети показали поруч один з одним спереду. Також порівняли бічні грані. У Samsung Galaxy S25 Ultra з корпусу нічого не випирає. Водночас у iPhone 16 Pro Max одразу кілька виступаючих кнопок.
Судячи з рендерів, у Samsung Galaxy S24 Ultra рамки вужчі. Крім того, немає великого вирізу у верхній частині дисплея. Фронтальну камеру розмістили в невеликому модулі посередині.
Раніше були названі габарити і вага обох моделей. Samsung Galaxy S25 Ultra тонший і легший.
- Габарити флагмана Samsung: 162,8 на 77,6 на 8,2 мм, вага – 219 г.
- Габарити флагмана Apple: 163 на 77,6 на 8,25 мм, вага – 233 г.
Прем’єра iPhone 16 Pro Max уже відбулася. Samsung Galaxy S25 Ultra представлять у січні 2025 року.
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