Опубліковано перше живе фото Meizu 21 Note з несхожим на смартфони бренду дизайном

У китайській соціальній мережі Weibo з’явилися перші “живі” фотографії Meizu 21 Note. На них зображена тільки задня панель смартфона у двох кольорах: чорному і фіолетовому.

На жаль, дизайн новинки викликає розчарування. Замість унікального стилю, притаманного Meizu, ми бачимо блок камер, скопійований з iPhone, і “пір’яну” текстуру задньої панелі, що часто зустрічається на бюджетних пристроях.

Нагадаємо, що Meizu 21 Note має отримати чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, 66-ватну зарядку для акумулятора ємністю 5500 мАг і 50-мегапіксельну основну камеру (інформація про неї також присутня на фото).

Варто зазначити, що в попередніх витоках йшлося про скляно-металевий корпус Meizu 21 Note. На фотографіях же не видно рисок виведення антен. Чим пояснюється ця невідповідність, поки неясно.

Існує припущення, що на фото зображений не Meizu 21 Note, а спадкоємець Meizu M10 – ультрабюджетного смартфона для глобального ринку, який не продавався в Китаї і не працював на Flyme.

Залишається сподіватися, що це так і є, а Meizu 21 Note отримає унікальний стиль компанії.