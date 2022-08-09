Xiaomi заборонили продавати смартфони дешевше за 150$

Досить дивний, на перший погляд, закон ухвалила влада Індії. У країні заборонили китайським компаніям продавати смартфони дешевше за 150$. На такий крок уряд підштовхнуло бажання підтримати своїх виробників. Зараз індійські компанії не витримують конкуренції з брендами на зразок Xiaomi та Realme, що пропонують пристрої з хорошими технічними характеристиками за низькими цінами.





Варто розуміти, що Індія, хай і розвивається, але все ще дуже бідна країна, так що більшість населення не може дозволити собі дорогих смартфонів. Це чудово демонструє статистика — на другий квартал 2022 року частку пристроїв дешевше 150$ припало третину всіх продажів. 80% цієї третини — смартфони від відомих китайських брендів: Xiaomi, vivo, OPPO і realme.

Це вже не перші дії індійської влади проти технологічної експансії Китаю. Після прикордонного конфлікту 2020-го відносини між країнами загострилися, в Індія стала активніше ставити палиці в колеса китайським компаніям, забороняти їх ігри та мобільні програми.

Економічні втрати від нового закону китайці зазнають відчутних. Адже Індія на даний момент — найбільш населена у світі країна із просто величезним ринком. І навряд чи китайські компанії захочуть просто від нього відмовитися.