Представлений смартфон із камерою на 50 Мп за 4 тисячі гривень

У Китаї випустили у продаж бюджетний смартфон Vivo Y77t, який отримав основну камеру на 50 Мп та значну батарею на 5000 мАг. Про це повідомляє Gizmochina .

Також новинка відрізняється швидкою зарядкою потужністю 44 Вт. За твердженнями розробників, це дозволить апарату заряджатися від 0% до 100% менш ніж за годину.

Смартфон має підтримку стандарту зв’язку 5G, скляний корпус, захист від вологи та слот для двох SIM-карток. Vivo Y77t має 6,64-дюймовий екран, процесор MediaTek Dimensity 7020 і фронтальну камеру на 8 Мп.

Апарат не має стереодинаміків, але є роз’єм для підключення навушників і бічний сканер відбитків пальців для входу в гаджет без введення пароля.

Вартість Vivo Y77t в КНР складає 1399 юанів (близько 4 тис. грн.) за версію з 8 ГБ оперативної та 256 ГБ вбудованої пам’яті. Старшу версію з 12 ГБ оперативної та 256 ГБ вбудованої пам’яті оцінили у 1599 юанів (близько 5 тисяч гривень).

Зараз Vivo Y77t доступний лише у Китаї, пізніше смартфон обіцяють випустити і в інших країнах.