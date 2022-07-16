Xiaomi випустила доступні 120 Гц телевізори з екраном 55, 65 та 75 дюймів

Загалом усі моделі TV ES Pro мають схожі характеристики. Частота оновлення екрана у них становить 120 Гц, є підтримка 4096 зон затемнення, HDR та технології компенсації руху MEMC для більшої плавності картинки. Про це пише GizmoChina.





Дисплей має роздільну здатність 4K, відображає 1 мільярд кольорів і може похвалитися 94% охопленням колірного простору DCI-P3. Крім того, новинки пропонують багатосекційне підсвічування, пікову яскравість 700 ніт (деякі моделі можуть досягати пікової яскравості 1000 ніт), сертифікацію HDMI 2.1, VRR, AALM та AMD FreeSync.

Під “капотом” TV ES Pro знаходиться чотириядерний процесор A73, що працює в парі з 3 ГБ оперативної пам’яті та 32 ГБ вбудованої.

Що стосується звуку, телевізори оснащені двома динаміками потужністю 12,5 Вт, хоча більша 86-дюймова модель, випущена раніше цього року, отримала динаміки потужністю 30 Вт і підтримувала Dolby Vision.

Поки попереднє замовлення стартувало лише в Китаї. Найменший варіант коштує 3299 юанів (14 500 гривень за курсом), тоді як 65-дюймова модель обійдеться в 4299 юанів (19 000 гривень за курсом), а 75-дюймова модель – у 6999 юанів (30 000 гривень) .