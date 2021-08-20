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Анонсовано найдорожчий смартфон Samsung

20.08.2021
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Samsung представила лімітовану версію розкладного смартфона Galaxy Z Fold3. Про це з посиланням на матеріали компанії повідомляє видання SamMobile.


Преміальний апарат створений спільно з модельєром Томом Брауном (Thom Browne). Девайс називається Galaxy Z Fold3 Thom Browne Edition і виділяється наявністю червоної, білої та синьої смуг на корпусі. Анонсований девайс має накопичувач ємністю 512 гігабайт і задню стінку сріблястого кольору з матовим покриттям.

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На даний момент ексклюзивний флагман є найдорожчим смартфоном в серії корейського виробника. У США розкладний телефон оцінений в 3449 доларів. Крім девайса в комплект входять чохол, смарт-годинник Galaxy Watch 4 зі стільниковим модулем, навушники Galaxy Buds 2, стилус S Pen Pro, бездротовий зарядний пристрій з швидкою зарядкою на 25 ват.

З технічної точки зору дорогий апарат нічим не відрізняється від звичайного Galaxy Z Fold3, представленого 11 серпня.

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20.08.2021
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