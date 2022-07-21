Менше 10 хвилин: які смартфони заряджаються найшвидше

В 2022 року виробники смартфонів відчайдушно змагаються один з одним у швидкості зарядки. Які ж пристрої заряджаються найшвидше? Це з’ясувала команда AnTuTu.





Для складання добірки фахівці бенчмарку виміряли час, який потрібний гаджетам, щоб заповнити акумулятор з 5 до 100%. Всі пристрої, що увійшли в ТОП-10, мають швидкісну зарядку потужністю від 120 Вт і вище.

Перше місце посів iQOO 10 Pro із 200-ватною зарядкою – він повністю заряджається за фантастичні 9 хвилин 48 секунд. Відрив від другого місця дуже серйозний, на ньому розташувалося минуле покоління цього девайса, iQOO 9 Pro з результатом 14 хвилин та 51 секунда. Бронзу отримав Xiaomi Black Shark 5 – 14 хвилин 53 секунди.

За крок від призового п’єдесталу зупинився ще один девайс iQOO – iQOO 7 на зарядку з 5 до 100% йому знадобилися 14 хвилин 55 секунд. Замкнув п’ятірку лідерів ігровий флагман Red Magic 7S Pro – 15 хвилин 28 секунд.

До другої половини рейтингу увійшли: Red Magic 7 Pro Transparent Edition (16 хвилин 47 секунд), Realme GT Neo3 (16 хвилин 56 секунд), Nubia Z30 Pro (17 хвилин 41 секунда), Red Magic 7 Transparent Edition (18 хвилин 26 секунд) та Xiaomi 12S Pro (19 хвилин 47 секунд).