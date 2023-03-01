Іран показав новий розвідувальний безпілотник, який є конкурентом MQ-9 Reaper

Іранська армія отримала нові безпілотники Shahed-149, здатні летіти на відстань до 7000 кілометрів із 13 боєприпасами на борту. Відео з одним із цих дронів було показано на іранському телебаченні та опубліковане у Twitter журналістами Eurasian Times.

Фахівці з Meshkat вважають, що запис міг бути зроблений влітку 2022 року. Також було опубліковано супутникове фото авіабази Кашан, на якому можна було побачити новий іранський безпілотник.

Розробку Shahed-149 GAZA здійснювала компанія Shahed Aviation Industries, а офіційна прем’єра відбулася наприкінці весни 2021 року. Через рік після прем’єри, іранська версія MQ-9 Reaper була прийнята на озброєння КВІР. Безпілотники GAZA виготовляються на заводах авіабудівної корпорації HESA.

Безпілотний апарат має обтічний фюзеляж з опуклим носом, в якому встановлено електронне обладнання. Оптичний модуль, розташований під носом, забезпечує оператору огляд на 360 градусів. Чотирьохлопатевий пропелер із гвинтовою силовою установкою потужністю 750 к.с. забезпечує рух безпілотника.

Основні характеристики апарату:

Довжина фюзеляжу: 10,5 м

Висота фюзеляжу: 3,2 м

Маса: 3,1 тонн

Автономність: 35 годин

Стеля польоту: 11 км

Швидкість польоту: 350 км/год

Дальність польоту: понад 7000 км

GAZA був створений іранськими інженерами насамперед для збору розвідувальної інформації та завдання ударів. Він може перевозити до 13 боєприпасів, таких як бомби та ракети, а також може бути оснащений РЕБ обладнанням.