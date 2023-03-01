Іран показав новий розвідувальний безпілотник, який є конкурентом MQ-9 Reaper
Іранська армія отримала нові безпілотники Shahed-149, здатні летіти на відстань до 7000 кілометрів із 13 боєприпасами на борту. Відео з одним із цих дронів було показано на іранському телебаченні та опубліковане у Twitter журналістами Eurasian Times.
Фахівці з Meshkat вважають, що запис міг бути зроблений влітку 2022 року. Також було опубліковано супутникове фото авіабази Кашан, на якому можна було побачити новий іранський безпілотник.
GAZA / SHAHED-149
Allegedly, the first Take-off and Flight Video of Iranian Shahed-149 #UCAV.
GAZA is a High-Altitude Long-Endurance UAV similar in size, shape & role to the American MQ-9 Reaper. @usaf #MQ9 #Drone #UAV #USAF #Iran #Israel @Chopsyturvey pic.twitter.com/m9JJoFPMur
— EurAsian Times (@THEEURASIATIMES) February 25, 2023
Розробку Shahed-149 GAZA здійснювала компанія Shahed Aviation Industries, а офіційна прем’єра відбулася наприкінці весни 2021 року. Через рік після прем’єри, іранська версія MQ-9 Reaper була прийнята на озброєння КВІР. Безпілотники GAZA виготовляються на заводах авіабудівної корпорації HESA.
Безпілотний апарат має обтічний фюзеляж з опуклим носом, в якому встановлено електронне обладнання. Оптичний модуль, розташований під носом, забезпечує оператору огляд на 360 градусів. Чотирьохлопатевий пропелер із гвинтовою силовою установкою потужністю 750 к.с. забезпечує рух безпілотника.
Основні характеристики апарату:
- Довжина фюзеляжу: 10,5 м
- Висота фюзеляжу: 3,2 м
- Маса: 3,1 тонн
- Автономність: 35 годин
- Стеля польоту: 11 км
- Швидкість польоту: 350 км/год
- Дальність польоту: понад 7000 км
GAZA був створений іранськими інженерами насамперед для збору розвідувальної інформації та завдання ударів. Він може перевозити до 13 боєприпасів, таких як бомби та ракети, а також може бути оснащений РЕБ обладнанням.
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