Іран показав новий розвідувальний безпілотник, який є конкурентом MQ-9 Reaper

Іранська армія отримала нові безпілотники Shahed-149, здатні летіти на відстань до 7000 кілометрів із 13 боєприпасами на борту. Відео з одним із цих дронів було показано на іранському телебаченні та опубліковане у Twitter журналістами Eurasian Times.

Фахівці з Meshkat вважають, що запис міг бути зроблений влітку 2022 року. Також було опубліковано супутникове фото авіабази Кашан, на якому можна було побачити новий іранський безпілотник.

GAZA / SHAHED-149

Allegedly, the first Take-off and Flight Video of Iranian Shahed-149 #UCAV.

GAZA is a High-Altitude Long-Endurance UAV similar in size, shape & role to the American MQ-9 Reaper. @usaf #MQ9 #Drone #UAV #USAF #Iran #Israel @Chopsyturvey pic.twitter.com/m9JJoFPMur

— EurAsian Times (@THEEURASIATIMES) February 25, 2023