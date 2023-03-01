Укрпошта запускає нову послугу: продавці в Instagram та маркетплейсів у захваті

Національний оператор поштового зв’язку “Укрпошта” запускає нову послугу накладного платежу на карткові рахунки для малого на середнього бізнесу.

Очікується, що підприємці, які продають свої товари в Instagram та на маркетплейсах оцінять цю послугу. Обіцяють, що гроші будуть проводитися один раз в робочий день.

В пресслужбі “Укрпошти” обіцяють, що операції з перерахування коштів будуть проводитися в кінці кожного дня. При цьому відкривати спеціальний рахунок або чекати в чергах не доведеться.

Вартість такої послуги для клієнтів, які є підприємцями, складе 1% від вартості товари та додатково десять гривень. Як стверджують в “Укрпошті” — це найнижча вартість подібної послуги в Україні.

Щоб скористатися такою послугою, представники малого та середнього бізнесу повинні пройти реєстрацію в особистому кабінеті на сайті “Укрпошти”. Там потрібно буде вказати, чи є ви фізичною особою чи фізичною-особою підприємцем.

Для тих, то користується сервісами “Укрпошта Експрес” або “Укрпошта Стандарт”, нова послуга буде доступна в особистому кабінеті. Повторно проходити реєстрацію не знадобиться.

Зарахування коштів на рахунки клієнтів буде можливим лише на гривневі карти. Перекази на карткові рахунки будуть зараховуватися один раз в робочий день.

Загалом процедура буде мати наступний вигляд.

Потрібно пройти реєстрацію в особистому кабінеті “Укрпошти” як фіизична особам чи ФОП.

Додати одну або кілька гривневих платіжних карток. Обмежень щодо банків немає, це може бути картка будь-якого українського банку. Допускається співпраця з різними платіжними системами Visa, Mastercard, “Простір”, крім Corporate, Business, Prepaid, Gift).

При створенні відправки “Укрпошта Експрес” або “Укрпошта Стандарт” в розділі “Додаткові послуги” потрібно буде поставити галочку біля пункту “Зарахування накладного платежу на картку” та вказати потрібну картку.

Враховуючи низьку вартість послуги, вона, ймовірно, буде досить популярною серед продавців з інтернет-магазинів на маркетплейсах та соціальних мереж.