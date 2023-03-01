Адаптувалися до нових умов: як змінювалися онлайн-покупки українців під час війни

З березня минулого року українці значно частіше купують товари воєнного призначення. З осені найпопулярнішими товарами стали генератори та павербанки.

В лютому 2022 року найпопулярнішим онлайн-товаром були підгузники, цього року перше місце зайняли кабелі та адаптери. Таку цікаву статистику наводить один з найбільших онлайн-ритейлерів Rozetka.

При цьому корм для кішок втримує позиції, та навіть через рік після початку війни замає друге місце за популярністю серед всіх товарів.

В березні минулого року стали активніше купувати військові товари. В першу чергу бронежилети, тактичні рукавиці та шеврони.

Також весною почав відновлюватися попит на алкоголь та електроніку, а саме смартфони та навушники. Станом на квітень минулого року смартфони купували на 70% частіше, ніж в березні.

Осінню минулого року значно зріст попит на генератори, павербанки, зарядні станції, термоси, грілки, термобілизну та інші товари, які допомагали в умовах регулярних відключень електропостачання. Взимку, попри війну, українці традиційно купувати подарунки до свят. Найбільш популярними товарами були — шоколад, ігристе вино. гірлянди та іграшки для дітей.

За словами директора з маркетингу Rozetkf Євгенія Образка, головною зміною в споживчому кошику українців за рік війни стали воєнні товари.

За рік повномасштабного вторгнення українці пережили чимало лиха та втрат, однак люди змогли адаптуватися до нових реалій, та продовжують радуватиме себе покупками, які доставляли їм задоволення в мирний час. Тобто навіть в складних умовах українці продовжують жити звичним життям, але не варто забувати, яку ціну платять наші захисники за те, щоб ми могли випити чашку кави в кафе чи придбати корм для улюбленої кішки онлайн.

Нагадаємо, що станом на січень 2023 року українці скоротили кількість розрахункових операцій банківськими картами за покупки в торгових центрах на 4% у порівняні з груднем 2022 року, а кількість безготівкових оплат зменшилася на 16% за останній місяць.