В Україні вводять систему для швидкого блокування інтернет ресурсів

Інтернет асоціація України б’є на сполох. Вони занепокоєні створенням централізованого механізму автоматичного блокування доступу до необмеженого списку інтернет-ресурсів.

Українських провайдерів зобов’язують до 2 березня цього року встановити систему блокування доступу до веб-ресурсів, які одобрив Національний центр оперативно-технічного керування мережами телекомунікації. Про це повідомили в Інтернет асоціації України (скорочено ІнАУ).

Ця система кожні 15 хвилин буде автоматично завантажувати на сервер провайдера зі вказаного ресурсу список інтернет-адрес для автоматичного блокування.

Як пояснюють в інтернет асоціації, система буде в автоматичному режимі фіксувати інформацію про користувачів, які намагалися зайти на заборонені ресурси та передаватиме цю інформацію у відповідні державні органи. Ця ініціатива подається під видом протидії фішингу, однак вона може використовувати для блокування довільної кількості інтернет-ресурсів.

В ІнАу підкреслюють, що важко переоцінити негативні наслідки для України у випадку отримання ворогом доступу до цього механізму. Під виглядом протидії фішингу закладається потужна загроза, по суті, “троянський кінь”.

Від влади вимагають термінового скасування цього розпорядження або його призупинення до моменту професійної оцінки можливих загроз та детального аналізу, які повинні здійснюватися за участі представників сфери електронних комунікацій Також і інтернет асоціації наполягають на необхідності пошуку альтернативних шляхів протидії фішингу. Інакше дані користувачів опиняться під загрозою, шахраї чи представники країни-агресорки можуть скористатися такою можливістю. Подібне рішення Національного центру оперативно-технічного керування мережами телекомунікації є вкрай загрозливим та потребує негайного скасування, хоча б до того часу, поки його як слід не проаналізують.

Нагадаємо, що днями Служба безпеки України викрила українського провайдера, який ще з початку окупації Донбасу, тобто 2014 року, забезпечував інтернет-покриття та телебачення на тимчасово окупованих територіях. При цьому провайдер сплачував податки в самопроголошеній ДНР. Цією справою вже займаються правоохоронні органи.