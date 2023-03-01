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Опалювальний сезон в Україні буде завершено раніше запланованої дати відключення опалення
На початку квітня, за прогнозом, опалювальний сезон в Україні закінчиться. Про це заявив голова правління НАК “Нафтогаз України” Олексій Чернишев у ході ефіру телемарафону.
Подивимось на погоду
Він також зазначив, що є надії на те, щоб відключити опалення раніше за термін, але у разі холодної погоди теплопостачання триватиме.
Газу вистачить
Чернишов наголосив, що важливо економити тепло та ресурси. Водночас він запевнив, що газу у сховищах достатньо до кінця опалювального сезону.
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