Опалювальний сезон в Україні буде завершено раніше запланованої дати відключення опалення

На початку квітня, за прогнозом, опалювальний сезон в Україні закінчиться. Про це заявив голова правління НАК “Нафтогаз України” Олексій Чернишев у ході ефіру телемарафону.

Подивимось на погоду

Він також зазначив, що є надії на те, щоб відключити опалення раніше за термін, але у разі холодної погоди теплопостачання триватиме.

Газу вистачить

Чернишов наголосив, що важливо економити тепло та ресурси. Водночас він запевнив, що газу у сховищах достатньо до кінця опалювального сезону.