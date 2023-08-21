Як в ЄС: у Верховній раді назвали цифри підвищення пенсій у 2024 році

У 2024 році в Україні відбудеться чергова актуалізація пенсій, очікуване середнє підвищення становитиме 16%.

Про це розповів народний депутат від партії “Слуга народу” Олександр Качура.

“Наразі типова пенсія в Україні становить 5311 гривень. Очікується, що наступного року вона зросте на 16%. Незважаючи на те, що ми боремося з високою інфляцією та війною, що триває, і це створює невизначеність щодо перспектив економіки на весну, для уряду залишається вкрай важливим виконувати свої зобов’язання перед громадянами та забезпечувати їхній рівень життя, як це передбачено законом. І опозиція, і правляча партія повинні знайти спільну мову в цьому питанні”, – зазначив Качура.

Він також наголосив на необхідності зміни підходу до визначення розміру пенсійних виплат.

“Система потребує оновлення, щоб привести пенсії у відповідність до реального прожиткового мінімуму. По суті, існує нагальна потреба переглянути, як встановлюється прожитковий мінімум. За нинішнього прожиткового мінімуму в 9435 грн розмір пенсії не відповідає фактичному прожитковому мінімуму. Тим не менш, уряд виконує свої поточні зобов’язання”, – зазначив він.

Качура також наголосив на важливості просування впровадження накопичувальної системи пенсійного забезпечення, припустивши, що це дозволить українцям у майбутньому отримувати пенсії, співставні з пенсіями в країнах Європейського Союзу.