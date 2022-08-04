В Україні на значно подорожчає розмитнення автомобілів: у Кабміні вже готують новий закон

В Кабінеті Міністрів жваво обговорюють запровадження додаткового мита на імпортні товари. Якщо цей задум буде реалізовано, в Україні перш за все здорожчають автомобілі з пробігом. Адже вартість їх розмитнення збільшиться ще принаймні на 10%.





Про це стало відомо від експертів Інституту досліджень авторинку (ІДА), які посилаються на заяву заступника голови податкового комітету Ради Ярослава Железняка. Нардеп повідомив, що в уряді вже працюють над законопроектом із впровадження додаткового митного збору.

Йдеться про збір у розмірі 10% на проведення операцій з обміну валют, які здійснюються при покупці товарів імпорту. Таким чином оподаткуванню підлягатиме не сам придбаний товар, а іноземна валюта, якою за нього заплатили.

У Інституті досліджень авторинку вже встигли дати негативну оцінку новому закону. На думку експертів додаткове стягнення, що збільшить вартість розмитнення вживаних автівок, змусить українців вигадувати нелегальні шляхи придбання машин. Тобто вторинний авторинок, який і так частково знаходиться в тіні, ще глибше в ній загрузне.

Спеціалісти ІДА переконані, що люди уникатимуть сплати податку всіма можливими способами. Зокрема вони почнуть оплачувати придбані автомобілі готівкою за кордоном, щоб не «засвітитися» через банківський переказ.

Натомість нардеп Железняк у своїй заяві навпаки спробував акцентувати увагу на позитивних наслідках нового податку. Він зазначив, що додаткові 10% зборів з валютообмінних операцій зроблять імпортні товари дорожчими та менш популярними серед населення. Завдяки цьому суттєво знизиться тиск на гривню, що позитивно вплине на її курс відносно долара та євро.

Наразі законопроект про введення нового мита все ще обговорюється членами Кабміну. Та вже в найближчі кілька тижнів текст документу буде остаточно сформовано, після чого його внесуть на розгляд Верховної Ради України.