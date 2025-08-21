У «Резерв+» з’явилась довгоочікувана послуга: як вона працює

У застосунку «Резерв+» стала доступною нова послуга, яка дозволить військовозобов’язаним добряче заощадити. З її допомогою можна онлайн сплатити один із «найпопулярніших» нині штрафів, доки його сума не зросла удвічі. Про це повідомили у прес-службі Міністерства оборони України.

Який штраф можна сплатити у «Резерв+»?

У оновленому застосунку «Резерв+» можна сплатити штраф за непостановку на військовий облік після переїзду. Такі штрафи зараз доволі часто виписують особам, що знялися з військового обліку за попередньою адресою, а потім начебто забули стати на облік за новим місцем проживання. Тепер сплата такого штрафу не потребуватиме особистого відвідування ТЦК. Все можна буде зробити всього за кілька кліків, навіть не виходячи з дому.

Як скористатись новою послугою?

Щоб сплатити штраф за непостановку на облік після зміни місця проживання, належить крок за кроком виконати наступну інструкцію:

Завантажте або оновіть застосунок «Резерв+». Оберіть розділ «Штрафи онлайн» та скористайтесь опцією подачі заяви про визнання порушення. Протягом трьох наступних днів у ТЦК повинні розглянути заяву, після чого вам надішлють відповідну постанову. Отримавши постанову, можна одразу сплатити штраф, розмір якого складатиме 8 500 грн.

Варто зазначити, що 8 500 грн – це лише 50% повної суми штрафу за такий проступок. Можливість заплатити удвічі менший штраф користувачі «Резерв+» матимуть впродовж 20 днів після отримання постанови. Якщо цей час спливе, їм доведеться платити штраф у 100% розмірі – 17 тисяч грн. Ще через 20 днів сума штрафу знову зросте – до 34 тисяч грн. Ігнорування штрафу протягом понад 40 днів тягне за собою блокування банківських рахунків, арешт особистого транспорту чи нерухомості, а також внесення порушника до Єдиного реєстру боржників.

У Міністерстві оборони також повідомили, що до кінця серпня в застосунку «Резерв+» з’явиться можливість сплатити будь-який зі штрафів за порушення правил військового обліку.