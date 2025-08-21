В «Резерв+» появилась долгожданная услуга: как она работает

В приложении «Резерв+» стала доступна новая услуга, которая позволит военнообязанным изрядно сэкономить. С ее помощью можно онлайн оплатить один из самых «популярных» штрафов, пока его сумма не выросла вдвое. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины.

Какой штраф можно оплатить в «Резерве+»?

В обновленном приложении “Резерв+” можно оплатить штраф за непостановку на военный учет после переезда. Такие штрафы сейчас довольно часто выписывают лицам, снявшимся с военного учета по предварительному адресу, а затем вроде бы забыли стать на учет по новому месту жительства. Теперь уплата такого штрафа не потребует личного посещения ТЦК. Все можно будет сделать всего за несколько кликов, даже не выходя из дома.

Как воспользоваться новой услугой?

Чтобы уплатить штраф за непостановку на учет после смены места жительства, следует шаг за шагом выполнить следующую инструкцию:

Загрузите или обновите приложение «Резерв+». Выберите раздел «Штрафы онлайн» и воспользуйтесь опцией подачи заявления о признании нарушения. В течение трех дней в ТЦК должны рассмотреть заявление, после чего вам пришлют соответствующее постановление. Получив постановление, можно сразу уплатить штраф, размер которого составит 8500 грн.

Стоит отметить, что 8500 грн – это лишь 50% полной суммы штрафа за такой проступок. Возможность заплатить вдвое меньший штраф у пользователей «Резерв+» будет в течение 20 дней после получения постановления. Если это время истечет, им придется платить штраф в 100% размере – 17 тысяч грн. Еще через 20 дней сумма штрафа снова вырастет – до 34 тысяч грн. Игнорирование штрафа в течение более 40 дней влечет блокирование банковских счетов, арест личного транспорта или недвижимости, а также внесение нарушителя в Единый реестр должников.

В Министерстве обороны также сообщили, что до конца августа в приложении «Резерв+» появится возможность уплатить любой из штрафов за нарушение правил военного учета.