Вже придивляєтесь повідок для свого котика: не поспішайте

Провідні експерти з питань домашніх тварин втамували цікавість власників котів, висловивши свою думку щодо необхідності їх вигулювання. Адже зараз ледь не в кожному дворі можна побачити господаря із котиком на повідку. Та чи справді це хороша їдея і чи до вподоби самому котику така розвага?

Три аргументи проти вигулювання котів?

Спеціалісти благодійної організаці із захисту тварин Blue Cross стверджують, що процес вигулювання багато в чому суперечить самій природі вашого пухнастого улюбленця. Зокрема вони наводять три аргументи, чому вигулювати кота на повідку – це не найкраща ідея.

Аргумент №1: сам собі хазяїн

Хоч коти від природи вкрай допитливі, досліджувати світ їм комфортніше так би мовити на власних умовах. Повідок чи шлейка їм навряд сподобаються, а скоріш за все навіть викличуть паніку.

Аргумент №2: безпека – перш за все

Для котів дуже важливе відчуття безпеки та постійний доступ до місця, яке вони вважають домом. Саме тому перебуваючи надворі на повідку вони здебільшого нервують та відчувають себе невпевнено.

Аргумент №3: ні кроку назад

Більшість котів, опинившись на повідку, більш за все мріють вирватися з полону. А оскільки вони не настільки прив’язані до господаря, як собаки, зірвавшись з повідця, вже навряд повернуться. Тим часом на вулиці на домашнього кота чигає безліч небезпек, як то автомобілі, вуличні собаки тощо.

Чому деякі господарі прагнуть вигулювати своїх котів?

У власників котів може бути чимало причин, з яких вони одного дня вирішують вдягти своєму котику повідець та вивести його надвір. Це і бажання проводити з улюбленцем більше часу, і прагнення допомогти йому у пізнанні навколишнього світу, і ще багато інших причин.

Та навіть якщо ви твердо вирішили почати вигулювати свого кота, варто перш за все поспостерігати, як він реагує на повідець та як поводить себе надворі. Якщо котику така розвага геть не до вподоби, краще не грайтеся з його інстинктами та дайте йому можливість насолоджувати безпекою і комфортом власного дому.