Huawei менше ніж за добу розпродала всі запаси флагманського Mate 50

Напередодні відбулася презентація головного флагмана Huawei у 2022 році – Huawei Mate 50. Незважаючи на те, що останнім часом компанія знаходиться не в зеніті своїх можливостей, вона все ж таки змогла здивувати.





Йдеться про популярність нового смартфона бренду серед покупців. Повідомляється, що запаси Huawei Mate 50 на всіх основних китайських майданчиках було розпродано менш ніж за добу. А це, між іншим, такі гіганти як Huawei Mall, JD.com та Tmall.

На даний момент немає точної інформації, про яку саме кількість мова йде, але за деякими даними, на одному тільки офіційному сайті Huawei було оформлено майже 2,5 млн замовлень.

Нагадаємо, що лінійка Mate 50 включає відразу чотири смартфони — Huawei Mate 50E, 50, 50 Pro і 50 RS Porsche Design. Зазначимо, що базова модель Mate 50E стала найдоступнішим флагманом компанії, яка до того ж отримала камеру XMAGE, OIS та змінну діафрагму.