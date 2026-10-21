Motorola готує незвичний складаний смартфон Razr Flex: стали відомі характеристики та продуктивність

Motorola працює над новим складаним смартфоном Razr Flex, який відрізнятиметься широким форматом корпусу. Прототип пристрою з’явився в базі Geekbench, розкривши ключові характеристики.

За інформацією GSMArena, смартфон проходив тестування під назвами Razr Flex 27 та Razr Flex 2027. Головною несподіванкою став процесор: замість раніше очікуваного Snapdragon 8 Elite Gen 5 пристрій отримав менш потужний Snapdragon 8 Gen 5. Ймовірно, таке рішення дозволить виробнику зменшити собівартість новинки.

Що відомо про продуктивність Motorola Razr Flex

У тестовій конфігурації смартфон оснащений 12 ГБ оперативної пам’яті та працює під управлінням Android 17. Процесор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 використовує вісім ядер, два з яких працюють на частоті до 3,8 ГГц.

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У Geekbench 6 пристрій продемонстрував такі результати:

2669 балів — одноядерний тест;

8837 балів — багатоядерний тест.

Показники отримані на інженерному зразку, тому продуктивність фінальної версії може відрізнятися. Крім того, результати Geekbench 6 не можна безпосередньо порівнювати з Geekbench 7.

Два OLED-екрани та незвичний дизайн

На відміну від традиційних смартфонів Razr, які складаються навпіл вертикально, нова модель матиме ширший корпус із книжковим механізмом складання.

За попередніми даними, внутрішній OLED-дисплей отримає діагональ 6,92 дюйма, роздільну здатність 2364 × 1728 пікселів і частоту оновлення 165 Гц. Зовні розташовуватиметься додатковий 4,97-дюймовий екран із роздільною здатністю 1140 × 1736 пікселів.

У розкладеному стані товщина корпусу становитиме приблизно 5,8 мм, а у складеному — 12,6 мм. Очікувана вага пристрою — 215 грамів.

Камери, акумулятор і дата презентації

Motorola Razr Flex приписують основну 50-мегапіксельну камеру та надширококутний модуль із такою самою роздільною здатністю. Крім того, смартфон може отримати дві фронтальні камери по 32 Мп — окремо для внутрішнього та зовнішнього дисплеїв.

За автономність відповідатиме акумулятор ємністю 5000 мАг із підтримкою бездротового заряджання потужністю 25 Вт.

Серед можливих кольорів корпусу називають Pantone Coriander та Pantone Dark Botanical Garden. Презентація очікується в середині грудня 2026 року.

Офіційно Motorola поки не підтвердила назву Razr Flex, технічні характеристики та дату анонсу. Вартість новинки також залишається невідомою.