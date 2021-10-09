У всіх моделях iPhone 13 виявлено критичний недолік

Не так давно в продаж надійшли новітні флагмани від компанії Apple, і коштують вони недешево. Так, наприклад, за iPhone 13 Pro в базовій модифікації з 128 ГБ вбудованої пам’яті виробник просить цілу $ 1000, а в Україні ця цифра майже в два рази вища, тому очевидно, що багатьом такі телефони просто не по кишені. З огляду на високу вартість такого роду електроніки вона повинна бути продуманою до найменших дрібниць, але це лише в теорії. Коли справа доходить до практики, все виявляється далеко не так добре, як багатьом би цього хотілося. Покупці всіх нових моделей нового «айфона» зіткнулися з критичною проблемою, на яку «яблучна» корпорація не звертає ніякої уваги ось уже як дуже багато років.





Власники iPhone 13 виявили, що при зйомці у вечірній і нічний час, коли сонце вже сховалося за горизонтом, на фотографіях з’являються відблиски, примари і просто артефакти. Вони виникають всякий раз, коли при фотографуванні будь-якого об’єкта або людини в кадр потрапляють яскраві, світлі предмети. Подібна проблема вперше з’явилася в iPhone 7, а виникла вона через те, що Apple почала використовувати сапфірове скло для своїх телефонів, принаймні для захисту об’єктива камери. Однак в цій моделі проблема такого роду виявлялася вкрай рідко, ставши особливо помітною з виходом на ринок iPhone 11 і iPhone 12. Таким чином, вже другий рік поспіль «яблучна» корпорація не приділяє цьому неполадку якесь реальне значення.

Можна було б припустити, що виправити цю проблему неможливо, проте досвід ряду інших виробників, в тому числі Vivo і Xiaomi, говорить про зворотне. Коли користувачі деяких моделей телефонів від цих брендів почали скаржитися на подібні неполадки дані виробники знайшли спосіб вирішити проблему, наносячи на лінзи спеціальне покриття, що запобігає в переважній більшості випадків появі будь-яких відблисків і засвітів. Подібне рішення зустрічається навіть в недорогих телефонах на Android, але з якихось причин Apple не захотіла вирішувати подібну проблему в iPhone 13, iPhone 13 Pro і в iPhone 13 Pro Max, як і в інших моделях фірмових мобільних пристроїв, випущених за останні роки.

Вирішити цю проблему самостійно не можливо тому що носить вона виключно апаратний характер. З огляду на те, що в нових iPhone 13 компанія Apple значно збільшила розмір камери і внесла дуже значні зміни в її конструкцію, користувачі були впевнені і переконані в тому, що набридлива проблема нарешті буде вирішена, однак на ділі цього не сталося. Більш того, проблема не стала більш гострою або слабше вираженою, тобто не змінилося геть зовсім нічого, принаймні в порівнянні з iPhone 12, які вийшли на ринок в 2020 році.