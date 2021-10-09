Hardnews

У всіх моделях iPhone 13 виявлено критичний недолік

09.10.2021
2 хв. на прочитання

Не так давно в продаж надійшли новітні флагмани від компанії Apple, і коштують вони недешево. Так, наприклад, за iPhone 13 Pro в базовій модифікації з 128 ГБ вбудованої пам’яті виробник просить цілу $ 1000, а в Україні ця цифра майже в два рази вища, тому очевидно, що багатьом такі телефони просто не по кишені. З огляду на високу вартість такого роду електроніки вона повинна бути продуманою до найменших дрібниць, але це лише в теорії. Коли справа доходить до практики, все виявляється далеко не так добре, як багатьом би цього хотілося. Покупці всіх нових моделей нового «айфона» зіткнулися з критичною проблемою, на яку «яблучна» корпорація не звертає ніякої уваги ось уже як дуже багато років.


Власники iPhone 13 виявили, що при зйомці  у вечірній і нічний час, коли сонце вже сховалося за горизонтом, на фотографіях з’являються відблиски, примари і просто артефакти. Вони виникають всякий раз, коли при фотографуванні будь-якого об’єкта або людини в кадр потрапляють яскраві, світлі предмети. Подібна проблема вперше з’явилася в iPhone 7, а виникла вона через те, що Apple почала використовувати сапфірове скло для своїх телефонів, принаймні для захисту об’єктива камери. Однак в цій моделі проблема такого роду виявлялася вкрай рідко, ставши особливо помітною з виходом на ринок iPhone 11 і iPhone 12. Таким чином, вже другий рік поспіль «яблучна» корпорація не приділяє цьому неполадку якесь реальне значення.

Новини по темі
iPhone 13 Pro

Можна було б припустити, що виправити цю проблему неможливо, проте досвід ряду інших виробників, в тому числі Vivo і Xiaomi, говорить про зворотне. Коли користувачі деяких моделей телефонів від цих брендів почали скаржитися на подібні неполадки дані виробники знайшли спосіб вирішити проблему, наносячи на лінзи спеціальне покриття, що запобігає в переважній більшості випадків появі будь-яких відблисків і засвітів. Подібне рішення зустрічається навіть в недорогих телефонах на Android, але з якихось причин Apple не захотіла вирішувати подібну проблему в iPhone 13, iPhone 13 Pro і в iPhone 13 Pro Max, як і в інших моделях фірмових мобільних пристроїв, випущених за останні роки.

iPhone 12 зліва, iPhone 13 справа
Vivo X70 Pro зліва, iPhone 13 справа

Вирішити цю проблему самостійно не можливо тому що носить вона виключно апаратний характер. З огляду на те, що в нових iPhone 13 компанія Apple значно збільшила розмір камери і внесла дуже значні зміни в її конструкцію, користувачі були впевнені і переконані в тому, що набридлива проблема нарешті буде вирішена, однак на ділі цього не сталося. Більш того, проблема не стала більш гострою або слабше вираженою, тобто не змінилося геть зовсім нічого, принаймні в порівнянні з iPhone 12, які вийшли на ринок в 2020 році. 

Читайте GSMinfo в Google News
Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter


Tags
09.10.2021
2 хв. на прочитання

Новини по темі

Французький вуличний художник малює 3D-графіті, і це видовище не для людей зі слабкими нервами

09.10.2021
Samsung Galaxy A12

На Samsung Galaxy A12 додали 2 ГБ віртуальної оперативної пам’яті

09.10.2021
Redmi Note 11 Pro

Redmi Note 11 Pro і POCO M4 Pro: Перша інформація про характеристики

09.10.2021
iPhone SE 3

Стало відомо, коли вийде iPhone SE 3, і як він буде виглядати

08.10.2021
Back to top button