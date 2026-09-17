Смартфон Trump Mobile раптово подорожчав на 50%: характеристики при цьому не змінилися

Смартфон T1 під брендом Trump Mobile став значно дорожчим лише через кілька місяців після виходу на ринок. Замість початкових $499 за пристрій тепер просять $749 — ціна зросла рівно на 50%. Окремого повідомлення про подорожчання компанія не публікувала: нова сума просто з’явилася на сторінці продажу.

За актуальним курсом $749 — це приблизно 33,6 тис. грн. При цьому жодного оновлення апаратної частини разом із підвищенням ціни не відбулося.

Раніше представники Trump Mobile називали $499 стартовою або вступною ціною. Згодом на сайті з’явилося формулювання «promotional price», однак тепер згадку про акційну вартість прибрали.

Усередині залишилося те саме «залізо»

Офіційно Trump Mobile вказує 6,78-дюймовий AMOLED-дисплей із частотою 120 Гц, основну 50-Мп камеру, 8-Мп надширококутний модуль, 50-Мп телефото з двократним наближенням і 50-Мп фронтальну камеру.

Ємність батареї становить 5000 мА·год, а максимальна потужність заряджання — 30 Вт. Виробник на своїй сторінці обмежується формулюванням Snapdragon Mobile Platform без уточнення конкретної моделі процесора.

Більше подробиць дало розбирання iFixit.

Фахівці встановили, що T1 конструктивно майже повністю повторює HTC U24 Pro 2024 року. Розташування компонентів, системна плата, дисплей та більшість внутрішніх деталей практично збігаються.

У смартфоні використовується Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3, 12 ГБ оперативної пам’яті LPDDR5 та накопичувач на 512 ГБ. Суттєвою відмінністю стала батарея: в T1 вона трохи більша, однак заряджання обмежене 30 Вт проти 60 Вт у HTC U24 Pro.

iFixit також зміг встановити системну плату HTC U24 Pro у корпус T1, після чого пристрій запрацював. Це стало одним із найбільш наочних підтверджень того, наскільки близькими є дві моделі.

Після подорожчання T1 переходить в інший ціновий клас

При $499 характеристики T1 відповідали верхній частині середнього сегмента. Ціна $749 уже наближає смартфон до моделей значно вищого класу.

При цьому програмна підтримка поки залишається скромною. За даними The Verge, після виходу T1 отримав лише одне оновлення безпеки — з патча за лютий 2026 року до травневого. Сам смартфон досі працює на Android 15.

Офіційного пояснення причин різкого підвищення ціни Trump Mobile поки не надала. Подорожчання відбувається на тлі загального зростання вартості DRAM і NAND-пам’яті, однак компанія не заявляла, що саме дефіцит пам’яті став причиною зміни ціни.

Таким чином, головна зміна T1 у вересні 2026 року стосується не характеристик, а вартості. Смартфон із тим самим Snapdragon 7 Gen 3, 12 ГБ RAM і 512 ГБ пам’яті тепер продається на $250 дорожче, ніж на старті.