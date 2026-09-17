Смартфон Trump Mobile неожиданно подорожал на 50%: при этом его характеристики не изменились

Смартфон T1 под брендом Trump Mobile значительно подорожал всего через несколько месяцев после выхода на рынок. Вместо первоначальных 499 долларов за устройство теперь просят 749 долларов — цена выросла ровно на 50 %. Отдельного сообщения о подорожании компания не публиковала: новая цена просто появилась на странице продажи.

По текущему курсу $749 — это примерно 33,6 тыс. грн. При этом никаких обновлений аппаратной части наряду с повышением цены не произошло.

Ранее представители Trump Mobile называли 499 долларов стартовой или вводной ценой. Позже на сайте появилась формулировка «promotional price», однако теперь упоминание об акционной цене было удалено.

Внутри осталось то же самое «железо»

Официально Trump Mobile указывает 6,78-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц, основную 50-мегапиксельную камеру, 8-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль, 50-мегапиксельный телефото с двукратным приближением и 50-мегапиксельную фронтальную камеру.

Емкость аккумулятора составляет 5000 мА·ч, а максимальная мощность зарядки — 30 Вт. Производитель на своей странице ограничивается формулировкой «Snapdragon Mobile Platform», не уточняя конкретную модель процессора.

Более подробную информацию предоставил разбор iFixit.

Эксперты установили, что T1 по конструкции почти полностью повторяет HTC U24 Pro 2024 года. Расположение компонентов, системная плата, дисплей и большинство внутренних деталей практически совпадают.

В смартфоне используется Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3, 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и накопитель объёмом 512 ГБ. Существенным отличием стала батарея: в T1 она немного больше, однако мощность зарядки ограничена 30 Вт против 60 Вт в HTC U24 Pro.

iFixit также удалось установить системную плату HTC U24 Pro в корпус T1, после чего устройство заработало. Это стало одним из самых наглядных подтверждений того, насколько близки эти две модели.

После подорожания T1 переходит в другой ценовой класс

При цене в 499 долларов характеристики T1 соответствовали верхней части среднего сегмента. Цена в 749 долларов уже приближает смартфон к моделям значительно более высокого класса.

При этом программная поддержка пока остается скромной. По данным The Verge, после выхода T1 получил лишь одно обновление безопасности — от патча за февраль 2026 года до майского. Сам смартфон по-прежнему работает на Android 15.

Trump Mobile пока не предоставила официального объяснения причин резкого повышения цены. Подорожание происходит на фоне общего роста стоимости DRAM и NAND-памяти, однако компания не заявляла, что именно дефицит памяти стал причиной изменения цены.

Таким образом, главное изменение в T1 в сентябре 2026 года касается не характеристик, а стоимости. Смартфон с тем же Snapdragon 7 Gen 3, 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памяти теперь продается на 250 долларов дороже, чем при запуске.