На ринку телевізорів змінився лідер: Samsung обійшла TCL у ключовому сегменті

Світові поставки телевізорів у другому кварталі 2026 року зросли на 3,6% порівняно з аналогічним періодом минулого року й досягли 48,8 млн одиниць. За даними Omdia, попит підтримали чемпіонат світу з футболу та акції Amazon Prime Day.

При цьому ситуація сильно відрізнялася залежно від регіону. У Китаї поставки впали одразу на 15,1% після завершення програм державного стимулювання. Натомість Західна Європа показала зростання на 9,5%, Північна Америка — на 4,7%, Східна Європа — на 14,5%, а Латинська Америка та Карибський регіон — на 12,8%.

Samsung повернула лідерство у Mini LED

Найцікавіші перестановки відбулися в сегменті Mini LED, який уже займає близько 13% світових поставок телевізорів.

Ще в першому кварталі 2026 року лідером була TCL із часткою 30,2%. Однак уже в другому кварталі Samsung піднялася з третього місця на перше та отримала 28,2% світових поставок Mini LED-телевізорів.

За окремими ринковими оцінками, далі розташувалися TCL із приблизно 23,3%, Hisense — 17,2% та LG — 12,4%. Таким чином Samsung і LG разом фактично зрівнялися з TCL та Hisense за сумарною часткою цього сегмента.

Однією з причин зростання Samsung стало розширення асортименту Mini LED та зниження стартових цін. За даними TrendForce, у першій половині 2026 року поставки Mini LED-телевізорів Samsung збільшилися більш ніж утричі.

Hisense також втрачає монополію

Схожа ситуація формується на ринку новіших RGB LED-телевізорів. У першому кварталі Hisense контролювала 77,2% цього сегмента, але вже в другому кварталі її частка скоротилася до 42,9%. Основними конкурентами стали Samsung та Sony. Загальні поставки RGB LED у кварталі досягли 295 тисяч одиниць.

Omdia очікує, що RGB LED дедалі активніше конкуруватиме з OLED у преміальному сегменті. Водночас зростання цін на пам’ять може зробити телевізори дорожчими та прискорити відмову виробників від дешевших моделей із низькою роздільною здатністю на користь 4K.