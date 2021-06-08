Експерти розповіли, що категорично не можна робити в інтернеті, щоб не втратити особисті дані

З поширенням інтернету почалася епоха доступного контенту, миттєвого обміну інформацією та спілкування на будь-якій відстані. Однак, разом з цим прийшли і проблеми. Зловмисники в мережі можуть бути неймовірно винахідливі в своєму прагненні отримати доступ до персональних даних користувача, або його фінансової інформації. У сьогоднішній статті ми розглянемо кілька речей, які точно ніколи не варто робити, перебуваючи в інтернеті.





Бажаємо приємного читання!

1. Відповідати на підозрілі листи

Хакери дуже люблять розсилати підроблені повідомлення з різних банків. Найчастіше, для цього використовуються повідомлення про те, що користувач повинен скинути пароль бо його акаунт був зламаний. Жертві також можуть запропонувати відкрити вкладення.

За допомогою таких листів хакери не тільки збирають дані, але і зламують акаунти. Пам’ятайте, банки ніколи не вирішують питання таким чином і ніколи не запитують ваші дані.

2. Платити картою на підозрілих сайтах

Перш за все, важливо завжди звертати увагу на URL сайту, де ви збираєтеся розплатитися карткою. Зловмисники без особливих зусиль можуть підробляти цілі ресурси, змінюючи в назві всього лише кілька символів.

Тому, перевірені місця слід додавати собі в закладки. Крім того, сайт повинен мати захищене з’єднання «https». Перевірити сайт можна за допомогою сервісів типу Whois, які надають дані про власника домену.

3. Погоджуватися «оновити браузер»

Будь-які повідомлення в інтернеті з подібним текстом: «Ваш браузер застарів» завжди потрібно ігнорувати. У більшості випадків це спроба зловмисників поширити шкідливі програми та вкрасти дані. Пам’ятайте про те, що більшість сучасних додатків оновлюються самостійно (якщо вони ліцензійні).

4. Погоджуватися заплатити за розблокування ПК

В останні кілька років стали неймовірно популярні програми-вимагачі, що обмежують роботу ПК, блокуючи файли і вимагають «викуп». Найчастіше це невелика сума в криптовалюті. Платити хакерам не варто, оскільки вони майже ніколи нічого не розблоковують, а отримані ними грошей тільки мотивують їх і далі здійснювати подібні злочини.

Якщо стали жертвою подібного злому варто скористатися спеціальними утилітами від антивірусних компаній. Крім того, слід регулярно оновлювати систему та комплектуючі, ПЗ, встановити антивірус і не завантажувати софт з неперевірених джерел.

5. Залишати про себе занадто багато даних

Технології зробили крок далеко вперед, і сьогодні практично будь-який користувач може стати жертвою цифрової крадіжки своєї особистості. Найчастіше, таке відбувається, якщо людина залишає про себе занадто багато інформації, а також викладає в мережу велику кількість фотографій. Крім того, не рекомендується залишати в мережі особистий телефон, як мінімум через те, що він може потрапити в списки спам-розсилок.

6. Встановлювати піратський софт

Гадаємо не варто говорити про те, що використання неліцензійного софту – це погано. Тут важливо знати, що хакери часто вставляють шкідливий код в софт, який розповсюджується через сторонні джерела.

У перевірених магазинах також слід бути пильним. Не потрібно встановлювати альтернативні версії відомих програм заради отримання доступу до «розширеного функціоналу».

7. Передавати важливі дані через загальнодоступний Wi-Fi

Коли ви використовуєте незахищену Wi-Fi мережу в громадських місцях, не варто передавати будь-які важливі дані, здійснювати покупки, заходити в онлайн-банк. Завжди намагайтеся використовувати тільки захищене підключення або мобільний інтернет.