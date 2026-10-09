Правило семи градусов, как оказывается, — миф. Когда на самом деле пора менять летние шины на зимние

Уже на протяжении десятилетий производители шин убеждают водителей, что когда температура стабильно опускается ниже +7 °C, летние шины пора менять на зимние. Якобы ниже этого предела резина затвердевает настолько, что становится опасной. Этот тезис прочно укоренился, его повторяют и мастера в шиномонтажных мастерских, и журналисты. Однако результаты независимых тестов показывают, что всё не так однозначно.

Немецкие автожурналисты, ежегодно тестирующие зимнюю резину, давно опровергли «правило семи градусов». К исследуемым зимним шинам они часто добавляли для сравнения комплект летних. Обычно оказывалось, что на сухом асфальте, даже при лёгких морозах, летние шины при торможении ведут себя не хуже, а нередко и лучше зимних. Четкого температурного предела установить до сих пор не удалось, ведь результат зависит от конкретной модели, условий теста и от того, о чем идет речь: о торможении, тяге или устойчивости в поворотах.

Что показывают тесты

Сухой асфальт против настоящей зимы

Со временем этот миф перестал быть столь ложным, как раньше. Тестер Дирк Мюллер, который тестирует шины с конца 1980-х годов, объясняет, что современные шины для высоких скоростей имеют составы резины, которые хуже переносят холод. Уже при температуре на несколько градусов ниже нуля их протектор действительно становится твёрдым и скользким, как стекло.

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Есть одно важное предостережение. Летние шины превосходят зимние только на сухой дороге, а зимой такая дорога бывает редко. Асфальт обычно влажный или покрыт слоем инея, снега или льда, и в таких условиях современные зимние шины безопаснее летних.

Почему современные шины ведут себя иначе

В 1990-х годах большинство шин рассчитывалось на автомобили весом менее 1,3 тонны и скоростью до 190 км/ч (индекс T). Сейчас многие автомобили весят 1,8 тонны и более, требуют лучшей тяги при более мощном разгоне, а их шины должны иметь индекс не ниже V, то есть до 240 км/ч. К тому же шины должны иметь более низкое сопротивление качению и выделять меньше вредных веществ при износе. Из-за этого найти компромисс в пользу зимних характеристик на мокром асфальте сложнее, ведь резина должна быть такой же жесткой, как когда-то у суперкаров.

Чем отличаются зимние и летние шины

Зимние шины имеют ламели — мелкие прорези, которые улучшают сцепление на снегу и льду. На сухом асфальте более мягкие блоки протектора могут даже стать недостатком. Летние шины изготавливают из более твёрдых смесей, ведь они должны оставаться жёсткими и стабильными при температуре 50–60 °C, до которой нагревается асфальт. Зимние же шины должны сохранять эластичность даже при морозе ниже минус 25.

Когда менять шины в Украине

Что гласят правила

В отличие от ряда европейских стран, в Украине нет календарного требования устанавливать зимние шины к определенной дате, а также прямого штрафа за использование летних шин зимой. Правила дорожного движения (п. 31.4.5) регулируют лишь минимальную остаточную высоту протектора, для легковых автомобилей она составляет 1,6 мм. За эксплуатацию автомобиля с шинами, не соответствующими требованиям, предусмотрена ответственность по статье 121 КУоАП, штраф составляет от 340 до 680 грн.

Законопроект № 11029 предлагал ввести обязательное использование зимних шин с 1 ноября по 31 марта и ужесточить санкции, но на сегодняшний день эти изменения не вступили в силу.

Когда переобуваться осенью

Формально зимой можно ездить на летних шинах, пока нет гололеда, снега, мокрого снега или инея. На практике же это плохая идея. Зима может застать врасплох, а быстро переобуться не всегда удается, особенно если вы далеко от дома или записаны в сервис. Поэтому октябрь — уже подходящее время для замены, и лучше сделать это слишком рано, чем слишком поздно.

Ориентиром должны служить не только средние температуры, но и угроза утренних заморозков. В горах и на севере страны она наступает раньше, чем на юге. Риск езды на зимних шинах в тёплую погоду значительно меньше, чем риск встретить зиму на летних.

Когда переходить на летнюю резину

Не стоит торопиться с обратным процессом. После первых тёплых дней не спешите записываться на замену на летние, так как заморозки и возвращение холодов иногда случаются вплоть до мая.

Ответы на часто задаваемые вопросы