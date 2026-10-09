Правило семи градусов, как оказывается, — миф. Когда на самом деле пора менять летние шины на зимние

Уже на протяжении десятилетий производители шин убеждают водителей, что когда температура стабильно опускается ниже +7 °C, летние шины пора менять на зимние. Якобы ниже этого предела резина затвердевает настолько, что становится опасной. Этот тезис прочно укоренился, его повторяют и мастера в шиномонтажных мастерских, и журналисты. Однако результаты независимых тестов показывают, что всё не так однозначно.
Немецкие автожурналисты, ежегодно тестирующие зимнюю резину, давно опровергли «правило семи градусов». К исследуемым зимним шинам они часто добавляли для сравнения комплект летних. Обычно оказывалось, что на сухом асфальте, даже при лёгких морозах, летние шины при торможении ведут себя не хуже, а нередко и лучше зимних. Четкого температурного предела установить до сих пор не удалось, ведь результат зависит от конкретной модели, условий теста и от того, о чем идет речь: о торможении, тяге или устойчивости в поворотах.
Что показывают тесты
Сухой асфальт против настоящей зимы
Со временем этот миф перестал быть столь ложным, как раньше. Тестер Дирк Мюллер, который тестирует шины с конца 1980-х годов, объясняет, что современные шины для высоких скоростей имеют составы резины, которые хуже переносят холод. Уже при температуре на несколько градусов ниже нуля их протектор действительно становится твёрдым и скользким, как стекло.Добавьте GSMinfo в источники в Google News Чтобы видеть наши публикации в своей ленте новостей
Есть одно важное предостережение. Летние шины превосходят зимние только на сухой дороге, а зимой такая дорога бывает редко. Асфальт обычно влажный или покрыт слоем инея, снега или льда, и в таких условиях современные зимние шины безопаснее летних.
Почему современные шины ведут себя иначе
В 1990-х годах большинство шин рассчитывалось на автомобили весом менее 1,3 тонны и скоростью до 190 км/ч (индекс T). Сейчас многие автомобили весят 1,8 тонны и более, требуют лучшей тяги при более мощном разгоне, а их шины должны иметь индекс не ниже V, то есть до 240 км/ч. К тому же шины должны иметь более низкое сопротивление качению и выделять меньше вредных веществ при износе. Из-за этого найти компромисс в пользу зимних характеристик на мокром асфальте сложнее, ведь резина должна быть такой же жесткой, как когда-то у суперкаров.
Чем отличаются зимние и летние шины
Зимние шины имеют ламели — мелкие прорези, которые улучшают сцепление на снегу и льду. На сухом асфальте более мягкие блоки протектора могут даже стать недостатком. Летние шины изготавливают из более твёрдых смесей, ведь они должны оставаться жёсткими и стабильными при температуре 50–60 °C, до которой нагревается асфальт. Зимние же шины должны сохранять эластичность даже при морозе ниже минус 25.
Когда менять шины в Украине
Что гласят правила
В отличие от ряда европейских стран, в Украине нет календарного требования устанавливать зимние шины к определенной дате, а также прямого штрафа за использование летних шин зимой. Правила дорожного движения (п. 31.4.5) регулируют лишь минимальную остаточную высоту протектора, для легковых автомобилей она составляет 1,6 мм. За эксплуатацию автомобиля с шинами, не соответствующими требованиям, предусмотрена ответственность по статье 121 КУоАП, штраф составляет от 340 до 680 грн.
Законопроект № 11029 предлагал ввести обязательное использование зимних шин с 1 ноября по 31 марта и ужесточить санкции, но на сегодняшний день эти изменения не вступили в силу.
Когда переобуваться осенью
Формально зимой можно ездить на летних шинах, пока нет гололеда, снега, мокрого снега или инея. На практике же это плохая идея. Зима может застать врасплох, а быстро переобуться не всегда удается, особенно если вы далеко от дома или записаны в сервис. Поэтому октябрь — уже подходящее время для замены, и лучше сделать это слишком рано, чем слишком поздно.
Ориентиром должны служить не только средние температуры, но и угроза утренних заморозков. В горах и на севере страны она наступает раньше, чем на юге. Риск езды на зимних шинах в тёплую погоду значительно меньше, чем риск встретить зиму на летних.
Когда переходить на летнюю резину
Не стоит торопиться с обратным процессом. После первых тёплых дней не спешите записываться на замену на летние, так как заморозки и возвращение холодов иногда случаются вплоть до мая.
Ответы на часто задаваемые вопросы
Зимову шину можна впізнати за двома позначками. Це «M+S» (бруд і сніг) та символ 3PMSF (гора зі сніжинкою). Перша дедалі менше важить, а справжні всесезонні шини формально також є зимовими з покращеними властивостями, тому теж мусять мати сніжинку.
Мінімальна глибина протектора за правилами для будь-яких шин становить 1,6 мм, але це надто мало. Літню гуму варто міняти, коли лишається три-чотири міліметри, а зимову не пізніше ніж за 4 мм. Нижче цієї межі безпека на снігу та мокрій дорозі недостатня.
Індекс швидкості позначають літерою біля розміру шини. Q означає до 160 км/год, T до 190, H до 210, V до 240. Але фізику не обдуриш, і на снігу так швидко, як дозволяє індекс на сухій дорозі, їхати не можна.
Розмір краще брати такий, який рекомендує виробник авто. Колись на зиму ставили вужчі шини, але вже давно так не роблять. Якщо виробник допускає кілька розмірів колес, на зиму розумно обирати варіант з вищим профілем, коли між дорогою та диском більше гуми.
Для поїздок у Карпати варто мати ланцюги, адже в глибокому снігу навіть зимові шини можуть не впоратися. Перед купівлею перевірте в інструкції до авто, на які розміри коліс і яку вісь їх дозволено встановлювати.