Правило семи градусів, виявляється, міф. Коли насправді пора міняти літні шини на зимові

Вже десятиліттями виробники шин переконують водіїв, що коли температура стабільно опускається нижче +7°C, літні шини пора міняти на зимові. Нібито нижче цієї межі гума твердне настільки, що стає небезпечною. Ця теза міцно закріпилася, її повторюють і майстри в шиномонтажках, і журналісти. Проте результати незалежних тестів кажуть, що все не так однозначно.

Німецькі автожурналісти, які щороку тестують зимову гуму, давно спростували правило семи градусів. До досліджуваних зимових шин вони часто додавали для порівняння комплект літніх. Зазвичай виявлялося, що на сухому асфальті, навіть за легких морозів, літні шини в гальмуванні поводяться не гірше, а нерідко й краще за зимові. Чіткої температурної межі встановити досі не вдалося, адже результат залежить від конкретної моделі, умов тесту й від того, про що йдеться, про гальмування, тягу чи стійкість у поворотах.

Що показують тести

Сухий асфальт проти реальної зими

З часом цей міф став не таким хибним, як колись. Тестер Дірк Мюллер, який перевіряє шини з кінця 1980-х, пояснює, що сучасні шини для високих швидкостей мають суміші, які гірше переносять холод. Вже за кількох градусів нижче нуля їхній протектор справді стає твердим і слизьким, мов скло.

Додайте GSMinfo до джерел у Google News Щоб бачити наші публікації у своїй стрічці новин

Є одне важливе застереження. Літні шини перемагають лише на сухій дорозі, а взимку вона такою буває рідко. Асфальт зазвичай вологий або вкритий шаром паморозі, снігу чи льоду, і в таких умовах сучасні зимові шини безпечніші за літні.

Чому сучасні шини поводяться інакше

У 1990-х більшість шин розраховували на авто вагою менш як 1,3 тонни й швидкістю до 190 км/год (індекс T). Нині багато автомобілів важать 1,8 тонни і більше, потребують кращої тяги при потужнішому розгоні, а їхні шини мають індекс щонайменше V, тобто до 240 км/год. До того ж шини мусять мати нижчий опір коченню й виділяти менше шкідливих речовин під час стирання. Через це знайти компроміс на користь зимових властивостей на мокрому асфальті складніше, адже гума має бути такою ж жорсткою, як колись у суперкарів.

Чим відрізняються зимові й літні шини

Зимові шини мають ламелі, дрібні прорізи, які покращують зчеплення на снігу та льоду. На сухому асфальті м’якші блоки протектора можуть бути навіть недоліком. Літні шини виготовляють з твердіших сумішей, адже вони мусять лишатися жорсткими й стабільними за температури 50–60°C, до якої розігрівається асфальт. Зимові ж мають зберігати еластичність і за морозу нижче мінус 25.

Коли міняти шини в Україні

Що кажуть правила

На відміну від низки європейських країн, в Україні немає календарної вимоги встановлювати зимові шини до певної дати, і прямого штрафу за літню гуму взимку теж. Правила дорожнього руху (п. 31.4.5) регулюють лише мінімальну залишкову висоту протектора, для легкових авто це 1,6 мм. За експлуатацію авто з шинами, що не відповідають вимогам, передбачена відповідальність за статтею 121 КУпАП, штраф становить від 340 до 680 грн.

Законопроєкт № 11029 пропонував зобов’язати використовувати зимові шини з 1 листопада до 31 березня та посилити санкції, але станом на сьогодні ці зміни не набули чинності.

Коли перевзуватися восени

Формально їздити взимку на літніх шинах можна, поки немає ожеледиці, снігу, мокрого снігу чи інею. Практично ж це погана ідея. Зима може заскочити зненацька, а швидко перевзутися не завжди вдається, особливо якщо ви далеко від дому чи записані до сервісу. Тому жовтень уже добрий час для заміни, і краще зробити це занадто рано, ніж запізно.

Орієнтиром мають бути не лише середні температури, а й загроза ранкових приморозків. У горах та на півночі країни вона з’являється раніше, ніж на півдні. Ризик їзди на зимових шинах у теплу погоду значно менший, ніж ризик зустріти зиму на літніх.

Коли повертатися на літню гуму

У зворотний бік поспішати не варто. Після перших теплих днів не поспішайте записуватися на заміну на літні, бо приморозки й повернення холодів трапляються іноді аж до травня.

Відповіді на поширені питання