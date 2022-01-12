Додатки для безкоштовного перегляду фільмів та серіалів на iPhone

Операційна система iOS для iPhone однозначно є однією з найпродуманіших і найкращих на ринку смартфонів у 2022 році, але має неприємний нюанс – безкоштовного контенту дуже мало. Проте, він все ж таки є. Наприклад, можна абсолютно на халяву дивитися фільми та серіали на iPhone. Як це зробити? Зараз розповімо.





№5 – Popcornflix

Відкриває вибірку Popcornflix. Це непогана програма з приємним інтерфейсом і великим каталогом фільмів та серіалів. Варто зазначити, що сучасних блокбастерів у тут обмаль, зате культових тайтлів достатньо. Ще одна фішка програми – відносно коротка реклама, яка набридає не так сильно, як у конкурентів.

№4 – Crackle

Ще один чудовий варіант для перегляду фільмів та серіалів на iPhone. Користуватися ним можна без створення облікового запису, але в такому разі ви не зможете додавати контент у вибране, тому обліковий запис все-таки краще зареєструвати. Бібліотека тут багатша, ніж у Popocornflix, а ось реклама більш настирлива.

№3 – Filmrise

Безкоштовний додаток із сучасним інтерфейсом, не надто набридливою рекламою та пристойною кількістю контенту. Є як визнана класика, так і свіжі релізи фільмів і серіалів.

№2 – Tubi

Програма з дуже класним інтерфейсом. Зайшовши на сторінку фільму, ви побачите найважливішу інформацію про нього: коротку вижимку сюжету, список головних акторів, рік виходу тощо. Ще однією фішкою Tubi є можливість перегляду контенту високої якості без затримок і багата бібліотека, яка регулярно поповнюється свіжими релізами.

№1 – Vudu

Перше місце топа забирає Vudu. Серед усіх конкурсантів тут найбагатша бібліотека, а нові фільми та серіали з’являються швидше, ніж на інших майданчиках. Тішить і те, як ненабридливо тут показуються рекламні ролики. Інтерфейс у додатку продуманий та інтуїтивно зрозумілий, а якість трансльованого контенту на рівні платних аналогів.